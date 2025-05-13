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天王外母｜城嫂方媛晒母女仙氣合照　59歲郭富城與小4歲外母同框如姊弟

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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郭富城（Aaron）安排三代同堂慶祝母親節。

【郭富城/城嫂/方媛】今年10月「登六」的天王郭富城（Aaron）跟太太方媛育有兩女Chantelle和Charlotte，城城向來注重家庭生活，在剛過去的母親節，城城安排太太方媛、外母和兩名女兒三代同堂慶祝，方媛更貼出跟母親的合照。

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郭富城外母｜方媛媽保養得宜

從方媛分享的照片所見，戴了眼鏡的方媽媽拿著束花，雖然已經「入五」，不過方媽媽皮膚白皙，五官輪廓又靚，網民猜想方媽媽年輕時也是位美人，此外有人留言大讚：「一家子顏值都好高。」不過有人指方媛鼻子高又雙眼皮，跟媽咪不似樣。

而方媛於母親節撰文感謝媽咪：「母親節快樂，母愛真的很偉大，小時候媽媽護我長大，如今她幫我守護我的小世界。謝謝爸媽為我和孩子付出的一切！母親節快樂，感恩父母。」

此外，有網民發現其中一張「低抄」角色的照片，見到穿黑色衫的方媛腹部微隆，因而有人揣測她是否懷了「第三胎」。

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郭富城外母｜樣貌超凍齡唔似快「登六」

2017年城城跟方媛結婚時，外界也討論城城跟外父的年齡差，方父只比女婿城城年輕2歲，早年城城陪太太返老家安徽拜年，從鄉紳拍下短片所見，雖然方父十分帥氣，不過他跟女婿城城站在一起，十足兄弟一樣，有人笑稱方父聽城城的歌長大。

至於方媽媽只比女婿年輕4載，不過凍齡有術的城城無論外貌和心態也保持年輕，身型弗爆兼頭髮濃密的城城完全不似快「登六」，跟外母如兩姊弟。

另外，一家四口居於大坑道嘉園的城城，為讓外父外母可跟女兒多點相聚，遂月花8萬多元於嘉園租一個連平台花園的單位，以供外父一家居住，另外更每月給予6位數家用予外父外母，難怪城城獲網民封為「最佳女婿」啦。

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