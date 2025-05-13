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中年好聲音3｜黃博將再轉戰內地歌唱競技比賽　報名綜藝《歌手2025》一血前恥

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撰文： 文體藝online

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

黃博將再轉戰內地歌唱競技比賽，報名綜藝《歌手2025》一血前恥。

【黃博 / 中年好聲音3 / 歌手2025】《中年好聲音3》於上周日（11日）母親節於其的圓滿落幕，前三甲分別是冠軍黃博、亞軍張與辰及季軍劉洋奪得。而在節目中被封大魔王、曾經參加內地《快樂女聲》的黃博，在《中年3》完賽前，已報名準備再攻內地大型唱歌比賽《歌手2025》。

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中年好聲音3｜報名再轉戰內地歌唱比賽

黃博自小熱愛音樂及唱歌，在中國傳媒大學讀書時，便在歌唱比賽中獲得亞軍；先後又多次參加節目一展歌喉，22歲時參加湖南衛視的選秀綜藝《快樂女聲》，最終止步西安賽區十強。

其實在《中年好聲音3》決賽前，內地唱歌競技類綜藝《歌手2025》在微博招募「揭榜賽」歌手。而黃博早於本月7日發帖報名參賽，她寫道：「歌手的舞台，是每一個熱愛音樂的人的夢想，既然可以揭榜，自己斗膽來報一個名，希望可以在更大的舞台上唱歌，試煉自己的膽量和勇氣，向歌手的身份再勇敢向前一步」。

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《歌手2025》將於本月16日晚開播，不知黃博會在何時於節目中亮相。她回應稱已知會TVB參加比賽一事，大台亦未有反對，黃博希望向歌唱事業發展故再接受挑戰。

另外，《歌手》節目歷屆奪得前三甲的歌手有李玟Coco、林憶蓮、那英、鄧紫棋、張信哲、劉歡、張信哲、林志炫等。

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