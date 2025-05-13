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解風東京｜杜如風懶理日本地震預言　再解鎖《解風東京2》：買嘢從來唔限budget

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

Helen再度踏足日本拍攝《解風東京2》。

【解風東京 / 杜如風 / 日本地震預言 / 我所看見的未來】由「日本旅遊達人」杜如風（Helen）主持的《解風》系列今日（13日）正式登陸TVB，上周Helen五再度出走日本，橫跨關東、關西及九州。本住「我不入，誰入？」的精神，Helen懶理地震預言時間迫近，二擦《解風東京》，貫徹「拍到邊買到邊」風格，搜刮當地最貼地「食玩買瞓」情報。

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Helen在個人IG貼出於機場與工作人員大合照，並留言「人強馬壯嘅拍攝團隊又返嚟啦！我哋準備就緒，向東京出發！go go go！」

從分享的照片可見，今次Helen帶同三個大喼同行，相信除出鏡服飾外，亦有預留空間擺放戰利品。當被問到購物預算時，Helen豪言︰「我去買嘢從來都冇上限，亦唔會限住自己一個budget買嘢」。

Helen追述，稱自己的購物慾可以從18歲求學時期說起，試過一口氣買了35萬元衣服，代價是被媽咪剪掉所有信用卡。她笑言，「每趟出埠拍節目都是「白做」，因為大部報酬都花在購物上。」

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解風東京｜Helen稱日本係福地逢凶化吉

對於有預言日本將會爆發大地震，Helen表示沒有看過該本預言漫畫，亦沒有太大擔心︰「日本係福地逢凶化吉，亦都唔驚得咁多。反而擔心東京太多好嘢，拍唔切啦。」她笑言，東京新事物永遠介紹不完，因為拍攝趕不上新店舖及新事物出現，到當地旅遊更是永不會悶。

其日本漫畫《我所看見的未來》於1999年出版，內裏記錄了作者龍樹諒15個「預知夢」，其中10則「夢境」都一一應驗，包括「日本311大地震」。龍樹諒下一預測是「2025年7月5日日本將有毀滅性大地震，因此令不少有意「回鄉」的港人猶豫。

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