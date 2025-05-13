創科發展｜港企引入內地宇樹科技人形機械人　有公司擬租用作吸引人流

內地宇樹科技的AI機械人在春晚跳舞成為熱話，有本地公司引入該公司的人形機械人，幫助本地零售業界吸引打卡人流。有本地企業表示，多功能的人形機械人目前主要作為推廣打卡之用。

央視蛇年春晚上，宇樹科技的機械人靈活表演跳舞，Xlite Robot就引入該公司的人形機械人，協助香港零售業推廣。

協助宣傳推廣打卡

香港品牌總商會會長黃毅超表示，目前特定功能的機械人，例如送餐或者洗地機械人，都未能完全取代人類，而科技仍在發展，認為多功能的人形機械人暫時處於宣傳推廣打卡之用，例如成為一日店長，吸引市民打卡促進經濟發展。他表示如果租金在1萬元以下會租用，「有時放Facebook的廣告費一日都2萬至3萬元。」

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保潔麗集團有限公司董事總經理陸詠儀表示，香港近年有清潔工發生意外事故，她認為如使用AI協助通渠可以避免工傷事故發生，公司工廠目前就使用機械自動灌裝機，分裝清潔用品。不過，如引入人形機械人，現時會考慮應用在零售層面，以增加推廣趣味性，例如工展會和客人握手，派禮物等。

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Xlife Robot創辦人鄭海名表示，3月時引入Unitree G1宇樹人形機械人，售價為9.9萬元。他表示，有見機械人的片段在內地有多觀看流量，希望引入協助商戶吸引人流。

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