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中年好聲音3︱小豬疑得知黃博奪冠O嘴成熱話　海兒解釋羅志祥愕然真正原因

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撰文： 文體藝online

發布時間： 38 分鐘前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

海兒解釋《中年好聲音3登峯之戰》內，羅志祥得知賽果後「O晒嘴」的原因。

【中年好聲音3 / 海兒 / 周國豐 / 羅志祥 / 黃博 / 劉洋】TVB節目《中年好聲音3登峯之戰》在周日（5月11日）舉行並選出三甲，分別為冠軍黃博、亞軍張與辰、季軍劉洋。雖然塵埃落定，可是賽果在網上熱議。

當晚《中年好聲音3登峯之戰》評判海兒周國豐在昨晚（12日）出席《中年好聲音3》謝票活動，對於一直是大熱的李金凱因為在決賽太緊張表現失準，在7強賽中被淘汰。對此，周國豐坦言替對方不值，指李金凱本應有機會入三甲。

中年好聲音3｜黃博將再轉戰內地歌唱競技比賽　報名綜藝《歌手2025》一血前恥

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中年好聲音3︱海兒解釋羅志祥「O嘴」原因

另外，部份網民認為當晚「重炮手」劉洋表現較佳，理應由他奪冠，評判之一的「小豬」羅志祥得知賽果後疑「O晒嘴」的畫面更在網上瘋傳，被指他也對賽果感愕然。

當晚坐在羅志祥身邊的海兒解畫稱，小豬以為會逐一公布名次，意想不到同一時間全公布，所以有此表情而已，並非如外間所指得知黃博奪冠而「O晒嘴」。

同時，海兒、周國豐也撐黃博，認為她當晚沒失準，奪冠屬實至名歸。周國豐並讚劉洋全晚表現輕鬆，但解釋指對方唱廣東話歌及英文歌時咬字不準，坦言在方面有咗劉洋分。

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中年好聲音3｜黃博將再轉戰內地歌唱競技比賽　報名綜藝《歌手2025》一血前恥

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