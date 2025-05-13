關稅戰｜美國下調小額包裹關稅至54%　惟電商零售價難回到關稅前　

繼《日內瓦經貿聲明》下，中美雙方下調關稅後，白宮昨日發布新行政命令，將800 美元或以下的小額包裹關稅（De Minimis Tariff）由120%降至54%。 同時，每件小額郵遞物品收100美元從量關稅仍會維持，但撤銷原計劃於6月1日提高至200美元的規定。不過，此項臨時政策同樣為期90天，跟下調關稅相同。



關稅戰｜《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》見曙光 廠商會：惟30%關稅水平仍處高位



關稅戰｜中美發聯合聲明 降關稅兼暫緩90日 港廠商：暫時是開心的

54%稅率及100美元從量關稅仍會維持，相對於過去的完全額免，仍然有一段距離。而香港郵政早前宣布暫停收寄往美國的包裹，表示絕不代收「所謂關稅」，在美國降低包裹稅率後，香港郵政暫未見有新安排。

林宣武：期望有更好消息

小額包裹關稅對電商的影響最大，現時美方下調了小額包裹關稅，但電商零售價也難以完全回落至加稅前，因為仍要辦理額外清關手續，營運成本也比過去高。不過，香港付貨人委員會主席林宣武向傳媒表示，一般透過電商銷售的民生用品的定價也很低，54%關稅加手續費、貨物處理費，成本可能只加幾元。他相信，中美已大致取得共識，好消息應陸續來。



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