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夏寶龍講話｜廠商會：展開一系列「聯通世界」項目　組織中東訪問團、促進與新興市場聯繫

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 27 分鐘前

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廠商會會長盧金榮同卡塔爾商人協會主席簽署合作備忘錄。(廠商會fb圖片)

港澳辦主任夏寶龍在澳門視察訪問時，對港澳工商界提出四點，包括發揮自身優勢，突出重圍擴大開放、擁抱世界。廠商會指，今年將展開一系列「聯通世界」項目，包括組織中東訪問團、促進與新興市場的聯繫，協助港企拓展國際市場。

廠商會指，該會檢定中心與內地產業建立合作聯盟，攜手推動創新技術與標準化發展，助力內地企業「走出去」。廠商會強調，在中美貿易摩擦等挑戰下，會持續提供支援與資源，協助企業穩步發展，轉危為機。

夏寶龍希望港澳工商界，面向海外講好港澳故事，旗幟鮮明唱響港澳、唱響中國。廠商會指，會將善用廣泛的國際網絡，舉辦高峰論壇、領事酒會等交流活動，邀請國際友好深入了解香港最新發展，積極宣傳「一國兩制」的成功實踐，展現香港的活力與中國的新貌。廠商會將舉辦國際汽車及供應鏈博覽會，全方位展示國家創新科技成果，並進一步展現香港作為國際創科及供應鏈管理中心的優勢。

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