NCT DREAM演唱會2025︱Kpop男團NCT DREAM 8月啟德主場館開騷　成韓國第—團

【啟德演唱會 / 男團 / NCT DREAM】再有歌手在啟德主場館演唱，來自韓國的男團NCT DREAM宣布會於今夏8月30日（周六），在可容納5萬人的啟德主場館開1場演唱會，預料可吸納亞洲區的粉絲前來。

NCT DREAM今日（5月13日）中午時份在社交媒體公布消息，宣布開展《THE DREAM SHOW 4： DREAM THE FUTURE》。是次為團體第4次巡迴演唱會，以首爾作起點，在亞洲7個地點開演唱會，其中8月30日（周六）在啟德主場館開唱，成為韓國第—團在主場館開演唱會。

▲ Kpop男團NCT DREAM 8月啟德主場館開騷，成韓國第—團。（社交媒體照片）

啟德體育園︱曾兩度來港開演唱會

NCT DREAM由7人組成，他們於2016年出道，成員包括MARK、RENJUN、JENO、HAECHAN、JAEMIN、CHENLE、JISUNG，歌曲包括《Chewing Gum》、《Broken Melodies》、《Hot Sauce》、《Hello Future》和《Glitch Mode》等。他們曾兩度來港在亞博開演唱會，分別為2023年和2024年，今年就躍升在更大的啟德主場館演唱。

文體旅局局長羅淑佩早前接受訪問，預告將有備受期待的歌手來港開騷，不過她「大賣關子」，稱由於主辦單位尚未公布，故未能公開。

參考已公布資料，啟德主場館在5、6月將繼續有大型演唱會舉行，包括5月24及25日林俊傑的《JJ林俊傑JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》香港站，以及6月27日至29日的周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會2025 – 香港站》。

▲ Kpop男團NCT DREAM 8月啟德主場館開騷，成韓國第—團。（社交媒體照片）

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