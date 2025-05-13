中東呼吸綜合症｜沙特新增9宗新個案　政府呼籲前往市民應提高警覺

衞生防護中心表示，世衞獲通報沙特阿拉伯新增9宗中東呼吸綜合症個案。衞生防護中心今日（5月13日）呼籲市民到訪受影響地區時應提高警覺，採取適當防護措施。

根據世衞的資料，新增9宗個案涉及5男4女18歲以上人士，其中2人已離世。流行病學資料顯示當中一個案有間接接觸過駱駝。世衞維持對沙特中東呼吸綜合症整體風險的評估，並預計在中東及其他有該病毒在單峰駱駝之間流行的國家，仍會繼續錄得中東呼吸綜合症個案。

根據最新資料，世衞由2012年至今接獲2,627宗中東呼吸綜合症個案（當中946人死亡）的通報，而沙特阿拉伯通報的個案佔2,218宗（包括上述病人）。中心會繼續與世衞及相關衞生當局密切聯繫，以監察中東呼吸綜合症的活躍情況及趨勢。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，在中東地區呈報的個案中，大部分病人均曾接觸單峰駱駝、飲用駱駝奶，或曾接觸已確診中東呼吸綜合症的病人。衞生防護中心建議營辦中東團的旅行社，不應安排旅客騎單峰駱駝或參與任何直接接觸單峰駱駝的活動，這些均屬感染中東呼吸綜合症冠狀病毒的已知風險因素。另外，呼籲到當地旅遊的人士應避免到有單峰駱駝的農場、農莊或市場，亦應避免接觸病人及動物，特別是單峰駱駝。

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