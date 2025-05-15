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國安法附例｜林定國：商界即使有保密協議　仍須遵從法律文書披露所需資料　可免民事法律責任

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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律政司司長林定國。（朱永倫攝）

【駐港公安公署/國安法附例/商界/林健鋒】國安附屬法例規定，任何人沒有遵從駐港國安公署向其送達的法律文書，即屬犯罪，可處罰款50萬元及監禁7年。而若遵從法例文書，可獲豁免承擔民事法律責任。商界議員林健鋒引述業界關注，若本身有簽署保密協議，是否都要向公署提供協助？

林健鋒關注是否任何情況均需遵從公署法律文書

今日小組委員會進行逐條審議時，林健鋒指，商界做生意通常都會簽保密協議，關注一間正規企業在什麼情況下需向公署提供協助？是否任何情況下都要遵從公署送達的法律文書，又關注保密協議的法律責任。

林定國：不遵從會窒礙有效執行國安法

律政司司長林定國表示，需先了解法律文書的要求是什麼，若是要求有關公司披露某些資料，「原則上要遵從。」之所以會豁免承擔民事法律責任，正是考慮到有保密協議的情況，「讓你無後顧之憂。」強調是有責任向公署披露所需資料，「講緊（國家法）55條，講緊好嚴重的危害國家安全的情況之下，為了執法需要，咁呢方面有遵從的責任......都要遵從法律文書，否則會窒礙有效執行國家安全法律。」

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    《香港國安法》第55條規定的3項特別情形是：

    （一）案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港特區管轄確有困難的；

    （二）出現特區政府無法有效執行《香港國安法》的嚴重情況的；

    （三）出現國家安全面臨重大現實威脅的情況的。在特區政府或公署提出，並報請中央批准後，公署便可行使管轄權。

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