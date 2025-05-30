校園直擊｜泰伯紀念學校辦《哪吒》主題閱讀嘉年華 玩角色扮演設攤位遊戲感受閱讀樂趣
撰文： TOPick教育組
發布時間： 3 小時前
【吳氏宗親總會泰伯紀念學校/閱讀嘉年華】吳氏宗親總會泰伯紀念學校上月17日舉辦了一個充滿書香和歡樂的「閱讀嘉年華」，配合學校主題「每個孩子都被看見」，在活動現場，五顏六色的氣球和展板在學校門前等待着每位學生的到來。學生們興奮地穿梭在會場中，急不及待地介紹着自己最愛的書中角色。
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「老師，你猜猜我在扮演着哪位書中角色？」他們模仿哪吒、蜘蛛俠等角色的招牌動作，吸引了眾人的目光。「老師，你看，我是Moana！」女學生優雅地轉着身，展示着她的服裝，臉上洋溢着笑容。而最多人扮演的書中角色，一定非近期流行的「哪吒」莫屬，他們穿着哪吒獨特的服裝，拿着小道具，惟肖惟妙。在校園裏的每個角落，充滿着學生們此起彼落的笑聲，他們都陶醉在故事和角色的魅力中，為即將展開的閱讀之旅增添了無限的期待。校長侯達燊校長認為：「透過學校此類大型活動，讓學生從學校「夢想、生命、科技」三大發展方向出發，為個人成長與發展奠定堅實的基石。
學生扮演書中角色「心中英雄」 閱讀添趣味
「我最喜歡『哪吒』的勇敢和堅強！」一位男學生臉上洋溢着自信。「我喜歡愛麗絲，她總是帶着好奇的精神去探索世界的新事物！」在旁的女學生也興奮地分享。活動開始，學生們帶來了自己最喜愛的圖書與大家分享，營造了濃厚的閱讀氛圍，他們從故事的理解中培養批判性思維和價值觀。隨後，每班開始選出三位優秀的書中人物，學生們雀躍地選出心中的最愛，期待支持的角色成為勝出者。「老師，我竟然成為最受歡迎的班代表，真的太開心了！」一位低年級的女學生興奮地呼喊起來，臉上綻放着燦爛的笑容。
多元閱讀講座 故事中探索知識
與此同時，學校為學生舉辦了多元的閱讀講座，包括高年級「動物小書僮」講座，講者透過小兔主題的繪本故事，讓學生認識動物的習性。「嘩！我可以上台親身接觸小兔，還可以餵糧草給牠吃，很開心呀！」這次機會更可讓學生與動物見面和互動，學懂愛護動物，藉着故事實踐生命教育。此外，低年級的講座同樣精彩，「『香蕉王子』來了，他帶着道具箱，身邊還有一隻公仔手偶伴隨着他呢!」「香蕉王子」用腹語將故事內容演繹得生動有趣，再加上他以魔術遊戲及腹語布偶與學生進行互動，大家都投入參與。最後，他讓學生們手牽着手跟隨歌聲舞動身體，瞬間掀動全場氣氛，大家在當中感受到閱讀的無窮魔力。
攤位遊戲與手工製作 趣味學習
在操場上，學生們可參與各科準備的攤位遊戲，包括中文科「故事角色考考你」、英文科「Book Title Slam」、數學科「熱量知多少？」及常識科「成為唯一的水柱」攤位，他們從遊戲中學習到不少與圖書相關的知識。在課室內，大家都動起手來，製作獨一無二的手工作品，低年級學生的紙碟面具與高年級學生的故事紙扇，兩者皆融入了閱讀元素及中華文化的特色，讓每位學生發揮創意。
場地佈置取材《哪吒》 啟發勇敢面對挑戰
「我要學習哪吒不怕困難的精神，勇敢面對任何的挑戰！」一位學生看着展板，非常興奮地說道。旁邊的女學生則點頭附和說：「對啊，我看完電影後也想變得更勇敢！」是次活動，場地佈置的取材特別圍繞近期熱門的中國電影《哪吒》，讓學生能感受到主角堅持自我、勇敢面對挑戰的精神。聽到學生的對話，老師微笑着鼓勵道：「你們說得非常好！哪吒的故事教會我們如何面對困難，不論在學習或生活中，都要堅持自己的信念。」
親子時光 共讀的甜蜜回憶
「好美呀！我們一起到帳篷裏看書吧！」一位學生興奮地邀請另一位同伴。在「童」閱讀的時間中，家長和學生們聚在一起，享受着美好的親子共讀時光。一位媽媽輕聲對孩子說：「來，跟我一起讀這段，看看愛麗絲會遇到甚麼有趣的事情。」孩子的眼睛發亮起來，期待地看着母親，兩人一起朗讀的畫面充滿了親密感。班主任也與學生們一起進入閱讀的世界裏，坐在地上，翻閱着故事書，班主任微笑着說：「這本書真有趣，你們想知道這隻兔仔接下來會遇到甚麼嗎？」她的提問引發了學生們的好奇，大家紛紛點頭，急不及待地想要聽到後續的故事發展。學生們期待的眼神與老師悦耳的聲音，營造出一幅和諧而快樂的閱讀畫面。
心靈收穫 開啟「悦」讀之門
透過今天的「閱讀嘉年華」，學生們不僅激發了對閱讀的熱愛，更在心中播下了探索知識的種子。侯校長認為：「這次活動除了是一場閱讀的盛會，更是一節深刻的價值觀教育課，讓每位參與者都能獲得美好的回憶。閲讀並不限於一天，期待大家能找到「悦」讀之門的鑰匙，繼續發掘更多閱讀的樂趣！」
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欄名 : 校園直擊