校園直擊｜泰伯紀念學校辦《哪吒》主題閱讀嘉年華　玩角色扮演設攤位遊戲感受閱讀樂趣

【吳氏宗親總會泰伯紀念學校/閱讀嘉年華】吳氏宗親總會泰伯紀念學校上月17日舉辦了一個充滿書香和歡樂的「閱讀嘉年華」，配合學校主題「每個孩子都被看見」，在活動現場，五顏六色的氣球和展板在學校門前等待着每位學生的到來。學生們興奮地穿梭在會場中，急不及待地介紹着自己最愛的書中角色。

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「老師，你猜猜我在扮演着哪位書中角色？」他們模仿哪吒、蜘蛛俠等角色的招牌動作，吸引了眾人的目光。「老師，你看，我是Moana！」女學生優雅地轉着身，展示着她的服裝，臉上洋溢着笑容。而最多人扮演的書中角色，一定非近期流行的「哪吒」莫屬，他們穿着哪吒獨特的服裝，拿着小道具，惟肖惟妙。在校園裏的每個角落，充滿着學生們此起彼落的笑聲，他們都陶醉在故事和角色的魅力中，為即將展開的閱讀之旅增添了無限的期待。校長侯達燊校長認為：「透過學校此類大型活動，讓學生從學校「夢想、生命、科技」三大發展方向出發，為個人成長與發展奠定堅實的基石。

學生扮演書中角色「心中英雄」 閱讀添趣味

「我最喜歡『哪吒』的勇敢和堅強！」一位男學生臉上洋溢着自信。「我喜歡愛麗絲，她總是帶着好奇的精神去探索世界的新事物！」在旁的女學生也興奮地分享。活動開始，學生們帶來了自己最喜愛的圖書與大家分享，營造了濃厚的閱讀氛圍，他們從故事的理解中培養批判性思維和價值觀。隨後，每班開始選出三位優秀的書中人物，學生們雀躍地選出心中的最愛，期待支持的角色成為勝出者。「老師，我竟然成為最受歡迎的班代表，真的太開心了！」一位低年級的女學生興奮地呼喊起來，臉上綻放着燦爛的笑容。

▲ 泰伯紀念學校是次閱讀嘉年華活動的場地佈置的取材特別圍繞近期熱門的中國電影《哪吒》，讓學生能感受到主角堅持自我、勇敢面對挑戰的精神。（學校供相）

多元閱讀講座 故事中探索知識

與此同時，學校為學生舉辦了多元的閱讀講座，包括高年級「動物小書僮」講座，講者透過小兔主題的繪本故事，讓學生認識動物的習性。「嘩！我可以上台親身接觸小兔，還可以餵糧草給牠吃，很開心呀！」這次機會更可讓學生與動物見面和互動，學懂愛護動物，藉着故事實踐生命教育。此外，低年級的講座同樣精彩，「『香蕉王子』來了，他帶着道具箱，身邊還有一隻公仔手偶伴隨着他呢!」「香蕉王子」用腹語將故事內容演繹得生動有趣，再加上他以魔術遊戲及腹語布偶與學生進行互動，大家都投入參與。最後，他讓學生們手牽着手跟隨歌聲舞動身體，瞬間掀動全場氣氛，大家在當中感受到閱讀的無窮魔力。

攤位遊戲與手工製作 趣味學習

在操場上，學生們可參與各科準備的攤位遊戲，包括中文科「故事角色考考你」、英文科「Book Title Slam」、數學科「熱量知多少？」及常識科「成為唯一的水柱」攤位，他們從遊戲中學習到不少與圖書相關的知識。在課室內，大家都動起手來，製作獨一無二的手工作品，低年級學生的紙碟面具與高年級學生的故事紙扇，兩者皆融入了閱讀元素及中華文化的特色，讓每位學生發揮創意。

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場地佈置取材《哪吒》 啟發勇敢面對挑戰

「我要學習哪吒不怕困難的精神，勇敢面對任何的挑戰！」一位學生看着展板，非常興奮地說道。旁邊的女學生則點頭附和說：「對啊，我看完電影後也想變得更勇敢！」是次活動，場地佈置的取材特別圍繞近期熱門的中國電影《哪吒》，讓學生能感受到主角堅持自我、勇敢面對挑戰的精神。聽到學生的對話，老師微笑着鼓勵道：「你們說得非常好！哪吒的故事教會我們如何面對困難，不論在學習或生活中，都要堅持自己的信念。」

親子時光 共讀的甜蜜回憶

「好美呀！我們一起到帳篷裏看書吧！」一位學生興奮地邀請另一位同伴。在「童」閱讀的時間中，家長和學生們聚在一起，享受着美好的親子共讀時光。一位媽媽輕聲對孩子說：「來，跟我一起讀這段，看看愛麗絲會遇到甚麼有趣的事情。」孩子的眼睛發亮起來，期待地看着母親，兩人一起朗讀的畫面充滿了親密感。班主任也與學生們一起進入閱讀的世界裏，坐在地上，翻閱着故事書，班主任微笑着說：「這本書真有趣，你們想知道這隻兔仔接下來會遇到甚麼嗎？」她的提問引發了學生們的好奇，大家紛紛點頭，急不及待地想要聽到後續的故事發展。學生們期待的眼神與老師悦耳的聲音，營造出一幅和諧而快樂的閱讀畫面。

心靈收穫 開啟「悦」讀之門

透過今天的「閱讀嘉年華」，學生們不僅激發了對閱讀的熱愛，更在心中播下了探索知識的種子。侯校長認為：「這次活動除了是一場閱讀的盛會，更是一節深刻的價值觀教育課，讓每位參與者都能獲得美好的回憶。閲讀並不限於一天，期待大家能找到「悦」讀之門的鑰匙，繼續發掘更多閱讀的樂趣！」

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