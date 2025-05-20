鴻福堂兩餸飯｜鴻福堂xNutribite維小飯推健康兩餸飯　Deepseek AI訂制餐單送$70迎新優惠

【鴻福堂/兩餸飯/維小飯/健康餐/AI】鴻福堂與內地健康餐品牌「Nutribite維小飯」合作，推出全港首個融合Deepseek AI技術的餐點服務，幫你計清每餐卡路里，為你打造專屬營養餐單，在鴻福堂各門市即可買到「健康兩餸飯」。新註冊用戶更享多個迎新優惠，其中包括$70優惠券，相當於免費吃一餐！即日起至本月底還可享9折優惠。

鴻福堂兩餸飯｜DeepSeek定制健康餐飲方案

鴻福堂及「Nutribite維小飯」聯合打造「鴻小飯堂」，突破性地將人工智能技術與營養學及傳統養生智慧相結合，為消費者帶來嶄新的個性化健康餐飲體驗。顧客只需在平台輸入個人資料（如年齡、身高、體重）、飲食偏好、健康需求等，DeepSeek便會利用這些數據生成個性化的健康餐飲方案，包括Nutribite精心配搭、符合個人身體需要的健康餐，以及適合顧客體質、多元化的鴻福堂養生產品，顧客不必再糾結於食物搭配。

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鴻福堂兩餸飯｜鴻福堂 X Nutribite健康兩餸飯 迎新優惠$70

新註冊用戶更享多個迎新優惠券！即日起至5月31日，上Nutribite網站，以香港手機號碼註冊，即可獲取總值$170的迎新優惠券，其中包括$70的「免費體驗AI Meal」，選購菜式或主食滿$70或以上即減，有效期至6月10日。即日起至5月31日期間訂購「鴻小飯堂」餐點，還可獲9折優惠。優惠券詳情按此，領取步驟如下：

1. 在Nutribite網站上以手機號碼註冊

2. 完成SMS短訊認證

3. 在點選任意菜式或主食滿$70或以上即可使用

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鴻福堂兩餸飯｜今日下單 最快翌日到店取

顧客透過鴻福堂「自家CLUB」會員應用程式點選Nutribite餐點，即日下單後，最快翌日可於鴻福堂指定分店取餐。鴻福堂有超過100間分店，其中50%位於港鐵站內，取餐非常方便。

不同套餐還會配上卡路里，讓你精準掌握每餐所攝取的營養，減肥、健身、增肌都無難度！即睇推薦餐單：

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資料來源：Nutribite維小飯、鴻福堂

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