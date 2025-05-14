滴露呼籲恒常潔手遠離病毒　夥百佳拓買一捐一關愛社區

近日，新冠病毒染病個案又有增加的趨勢，關注個人衞生是保護自己健康的首要關口，滴露呼籲大家要建立恒常潔手習慣，遠離病毒細菌。

「利潔時香港」及旗下品牌滴露，再次積極透過商社合作及宣傳計劃鼓勵大眾建立恒常潔手習慣。由即日起，利潔時香港將再度與百佳超級市場攜手合作，展開2025年度你買我捐 「手」護社區衛生活動，結合品牌與消費者的力量，透過捐贈滴露潔手產品予有需要兒童，回饋社區，同時鼓勵大眾從小在日常生活中建立潔手習慣，齊齊遠離病菌。

你買我捐 「手」護社區衛生活動即日起至5月31日期間舉行，消費者只需在全港香港百佳超級市場、TASTE、TASTE X FRESH新鮮生活、FUSION、FOOD LE PARC、GREAT、GOURMET及PNS網店每購買任何一支滴露潔手液系列產品，滴露將會捐贈一份滴露潔手產品。市民大眾在守護自身健康的同時，也能身體力行參與善舉，向社區傳遞愛心與衞生意識。

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