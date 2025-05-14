求婚成功｜36歲《尚氣》劉思慕巴黎求婚成功甜曬巨鑽 曾為賺錢瘋狂做圖庫Model

【尚氣/劉思慕/求婚】近日，36歲《尚氣》演員劉思慕（Simu Liu）在巴黎向台籍女友Allison Hsu求婚成功，這對戀人經過三年多的甜蜜交往，終於步入人生的新階段。不過，劉思慕原來都有過一段黑歷史，他曾經為賺錢瘋狂做圖庫Model，照片後來出現在全球多個教科書、廣告和宣傳品上，成為網友熱議的話題，他稱︰「唔好再用我個樣做會計教材！」

最新影片︰

尚氣劉思慕｜巨鑽浪漫求婚

在美麗的巴黎鐵塔下，劉思慕向交往3年台籍女友Allison求婚，並送上了一枚璀璨的鵝蛋形鑽戒。劉思慕隨後在Ig公開示愛，寫道：「從巴黎的周末，到棕櫚泉的小旅行，漫長的拍攝夜晚，沙發上放鬆的午後，以及中間發生的一切，我永遠都會選擇你」。Allison也感動回應：「我們永遠在一起 」。

兩人自2022年公開戀情以來，感情一直甜蜜穩定，劉思慕多次帶Allison出席首映禮，從不避諱公開戀情。2023年劉思慕曾在女友生日公開放閃，送上Tiffany手鐲並深情告白：「家就是你在的地方。」當時已有網友猜測兩人婚事將近。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

尚氣劉思慕｜成長之路

劉思慕出生於1989年4月19日，原籍中國哈爾濱，五歲時隨父母移民至加拿大。在加拿大的求學過程中，劉思慕逐漸展現出對表演的熱愛。2012年他正式出道，最初演出的小角色，直到2016年參演的美劇《金氏便利店》（Kim's Convenience）才讓他打開知名度。

隨後，劉思慕在2021年主演的漫威電影《尚氣與十環傳奇》中大放異彩，成為全球知名的演員。這部電影不僅讓他獲得了國際聲譽，還讓他成為了亞裔演員的代表之一。在2023年，他在《芭比》中飾演的Ken角色也深入人心，進一步擴大了他的影響力。

尚氣劉思慕｜圖庫模特兒經歷

除了演藝事業，劉思慕過去曾在會計師事務所工作，但因不適合這份工作而被解僱，這段經歷成為他轉向演藝圈的重要轉折點。他也曾為了賺錢拍攝圖庫照片，圖庫(Stock Photo)是一個圖片資料庫，提供相片畀各種工商設計、廣告、編輯印刷使用。劉思慕的照片後來出現在全球多個教科書、廣告和宣傳品上，成為網友熱議的話題。

這段經歷讓許多網民驚訝不已，劉思慕幽默地表示：「商學院畢業後，我去咗Deloitte做（全球最大會計師事務所），但因為太廢所以被人炒咗。」希望大家不要再用他的會計教材照片！他坦言︰「我只係做過9個月會計師，仲要做得廢，當時我每分每秒都好憎依份工！（但唔排除會計對某啲人嚟講係Dream job，每個人都可以追尋夢想！）」

劉思慕回憶道，自己在2014年為了賺取120美元而拍攝了一張圖庫照片，結果卻意外地出現在了幾百則廣告、店面、手冊和教科書封面上。早年他女友不相信雜誌封面上是Simu，向他求證。他表示：「百分之百係4年前（現在7年前）嘅我，當時為咗賺120美元（約930港元）而拍嘅！」，亦有網民發現他曾出現在加拿大YMCA健身派對文宣上，還表示自己好有興趣報名。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

更多相關內容︰

求婚攻略｜Jellycat鑽戒公仔爆紅成求婚必備Item 女網友：收到我定會Say Yes！

宅男女神｜簡淑兒與年薪逾200萬機師男友結婚 寬鬆婚紗遮肚疑雙喜臨門

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】