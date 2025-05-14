離開TVB︱33歲前大台女藝人轉戰街市　直言由零開始學起曾感難堪：我要堅持

【獎老 / 吳嘉儀 / 阿七】曾在《開心無敵獎門人》擔當「獎老」的吳嘉儀（阿七）在今年1月離開TVB，結束9年的賓主關係，她當時在個人社交平台宣布離巢消息曾表示：「唔係落車，只係我夠鐘轉車喇，命運很玄妙，想見的人總是會再見的！」

現時以自由身工作的吳嘉儀轉當KOL，近日更在個人IG表示：「暫時把舞台轉移到香港各區街市。」並上載多張在街市拍的照片。原來吳嘉儀近日為品牌在街市內進行直播帶貨，售賣貨品包括蔬果、海鮮、禽肉等食品。

離開TVB︱再有TVB藝人離巢 入行9年曾演《愛·回家》：仍然最喜歡演戲

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離開TVB︱吳嘉儀剖白心聲

從照片所見，淡妝上鏡的吳嘉儀穿住圍裙落力直播帶貨，她並分享心聲直言：「近來這段日子很充實，很不容易。」

吳嘉儀進一步剖白心聲：「暫時把舞台轉移到香港各區街市，很多東西由0開始學起，包括30幾歲人至學習用excel....也經歷過感動、奇趣、難堪的時候。感恩遇到團隊所有人，街市的人非常勤力、刻苦耐勞，熱情有義氣。所以，我也要堅持，如果沒有他們，就沒有新鮮的食材，加油！」

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離開TVB︱曾經有家歸不得

現年33歲的吳嘉儀在2015年於香港演藝學院戲劇畢業，同年再入讀TVB電視藝員訓練班，順理成章加入大台成演員，代表作包括劇集《愛·回家之八時入席》、《好日子》及《金宵大廈》，另外在《開心無敵獎門人》當「獎姐」。

她在2023年與圈外男友「豬仔」Leo結婚，可是新婚不久，吳嘉儀在社交平台在社交網發文疑兩度公審丈夫，自爆衣衫被掟出大門、因密碼鎖被改而有家歸不得。

之後，吳嘉儀接受訪問坦言：「係有啲小風波嘅，有啲小爭執，可能我返咗自己屋企，有啲說話我自己又回應得唔好。之後我覺得自己冇錯，最後一啲好小嘅事就變咗好大件事。」幸夫婦最後和好如初。

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