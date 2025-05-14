  • 27°C
香港時間：2025514日 (三) 10:54

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

凍齡女星丨70歲馮寶寶移居大馬罕現身零濾鏡下狀態驚人　曾兩度離婚受情緒病困

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 33 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

【馮寶寶/凍齡/抑鬱】早已移居大馬多年，現年70歲的馮寶寶近日為撐好友的舞台劇，日前罕有地在吉隆坡表演藝術中心公開亮相。當日她以淡黃色裙配襯頭飾，一身貴氣打扮造型與葉童和黃德斌等人合照，儘管已屆70歲，但皮膚依然白滑細嫩，保養得宜。

由葉童和黃德斌主演的廣東話黑色話劇《唔講得》日前在吉隆坡表演藝術中心上演，由於此劇監製陳善之向來與馮寶寶十分老友，因此令近年一直深居簡出的馮寶寶主動坐5小時車程到吉隆坡親身亮相支持。

儘管馮寶寶已屆70歲高齡，但在與眾演員的合照下，卻絲毫未見老態。戴上白色框眼鏡的她當日貴氣亮相，零慮鏡下她除了眼袋和眼尾有些少皺紋之外，皮膚依然白滑。有份入場觀看舞台劇的網民更大讚馮寶寶真人十分親民，對粉絲有求必應。

點擊圖片放大
+7
+6

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜濕疹發作痕癢難止　中醫教3大天然止癢法　２類水果易誘敏感忌食

馮寶寶曾兩度離婚

童星入行的馮寶寶，人生有不少「慘情」經歷，曾2度離婚，她過去更公開表示飽受情緒病困擾，患上抑鬱症多年，更需服藥長達18年抗病，亦坦言已看破生死，現時對每日生活均感抱恩。雖然已移居大馬及淡出幕前多年，她2019年曾罕有復出返港拍攝電影《殺出個黃昏》，不過該片2021年上映時，她因疫情未有返港，只能夠接受視像訪問宣傳。

點擊圖片放大
+9
+8

跟首任丈夫育2兒

馮寶寶跟首任丈夫共有兩個兒子，Bobo姐稱大仔招啟宗醉心電影，現時做副導演，經常四出工作。「最初我不是很贊成兒子入行，因明白做這行收入不穩定，但這是他心願，做母親便全力支持。」

至於二子招啟正則在上海有自己的事業，雖然兩個兒子沒有跟母親同住，馮寶寶亦常跟他們見面。「兒子一有時間便會過來大馬找我，因我家有兩個大套房，兒子過來可一齊住，在香港就不容易擁有此種大屋。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

凍齡女神｜57歲超級美魔女吳婉芳驚人現況曝光　靠5招凍齡睡前堅持咁樣做
10:15 2025/05/13
凍齡女神｜57歲超級美魔女吳婉芳驚人現況曝光　靠5招凍齡睡前堅持咁樣做
凍齡女神丨59歲「郭富城初戀女友」激罕現身凍齡狀態驚人　曾拍三級片勁轟動突息影移民
16:05 2025/05/12
凍齡女神丨59歲「郭富城初戀女友」激罕現身凍齡狀態驚人　曾拍三級片勁轟動突息影移民
遊日注意｜58歲凍齡女星日本遇暴雪　 –6℃穿泳衣辣拍失溫暈眩瀕死：鬼門關走一回！
10:26 2025/05/07
遊日注意｜58歲凍齡女星日本遇暴雪　 –6℃穿泳衣辣拍失溫暈眩瀕死：鬼門關走一回！

你可能感興趣

凍齡女神｜57歲超級美魔女吳婉芳驚人現況曝光　靠5招凍齡睡前堅持咁樣做
10:15 2025/05/13
凍齡女神｜57歲超級美魔女吳婉芳驚人現況曝光　靠5招凍齡睡前堅持咁樣做
凍齡女神丨59歲「郭富城初戀女友」激罕現身凍齡狀態驚人　曾拍三級片勁轟動突息影移民
16:05 2025/05/12
凍齡女神丨59歲「郭富城初戀女友」激罕現身凍齡狀態驚人　曾拍三級片勁轟動突息影移民
遊日注意｜58歲凍齡女星日本遇暴雪　 –6℃穿泳衣辣拍失溫暈眩瀕死：鬼門關走一回！
10:26 2025/05/07
遊日注意｜58歲凍齡女星日本遇暴雪　 –6℃穿泳衣辣拍失溫暈眩瀕死：鬼門關走一回！
健康問題 養生 網絡熱話 凍齡 馮寶寶 吉隆坡 檳城 抑鬱症

最高瀏覽

母愛偉大︱獨生女煤氣中毒亡陷絕望　60歲退休院長高齡誕孖女15年後現況曝光
母愛偉大︱獨生女煤氣中毒亡陷絕望　60歲退休院長高齡誕孖女15年後現況曝光
凍齡女神｜57歲超級美魔女吳婉芳驚人現況曝光　靠5招凍齡睡前堅持咁樣做
凍齡女神｜57歲超級美魔女吳婉芳驚人現況曝光　靠5招凍齡睡前堅持咁樣做
脂肪肝｜效果勝慢跑3倍！ 39歲男每日做1種運動　2年減33磅逆轉脂肪肝
脂肪肝｜效果勝慢跑3倍！ 39歲男每日做1種運動　2年減33磅逆轉脂肪肝
東張西望｜65歲單親婦助兒子置業卻遭逼遷　警方社工介入事件雙方終達成協議
東張西望｜65歲單親婦助兒子置業卻遭逼遷　警方社工介入事件雙方終達成協議
修心養性｜黎振燁轉行做演唱會保安獲讚有禮　出軌風波後曾靠積蓄過活專職湊仔
修心養性｜黎振燁轉行做演唱會保安獲讚有禮　出軌風波後曾靠積蓄過活專職湊仔