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神秘白蛋｜電掣內驚現超20隻不明白蛋　港女崩潰求助網民揭秘真相

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 14 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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熱門 莊子璇 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

電掣內驚現超20隻不明白蛋，港女崩潰求助網民揭秘真相。

家中電掣驚現神秘白蛋？近日，有港女在Threads發帖，指其在室內一處電掣後發現了約20隻白色蛋，驚訝之餘發帖求助網民，引起網民熱議，紛紛揭秘這種白色蛋是出自什麼動物，還因1個理由勸女生「唔好搞佢」。

新界罕見大壁虎被「抄家式」捕捉　網民勸放生惡男挑機：煲湯飲

神秘白蛋｜電掣內驚現超20隻不明白蛋

樓主當日在室內拆開一個電掣後，驚訝發現裡面藏有約20隻「來歷不明」、體積較小的白色蛋，據圖片可見，有部分已經破殼，地上亦有破碎的蛋殼及液體，看到眼前一幕相信樓主當時大受震撼、不知所措，遂發帖向網民詢問：「乜嘢嚟」。

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神秘白蛋｜網民：居家盟友嚟㗎！

網民看過圖片後為樓主揭秘，原來白色蛋是出自壁虎（檐蛇、四腳蛇），還有人猜測女生家中環境可能不太乾淨，才引得壁虎在此產卵，「只要環境夠黑同窄就有機會見到」、「檐蛇蛋，唔好整爛佢啦」、「你屋企有就代表你屋企需要佢哋，唔好搞佢哋，幫緊你」。

不少網民介紹稱壁虎是益蟲，可以幫人類殺滅害蟲，勸樓主不要將壁虎蛋清除，「有佢哋就冇曱甴」、「益蟲嚟！晚上保護我哋清楚小強」、「有鹽蛇之後無見到小強，依家好驚條鹽蛇會搬走」、「送個畀我，食小強一流」、「敵人的敵人，是友軍」、「居家盟友嚟㗎」。

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