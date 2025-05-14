全紅嬋入暨大｜全紅嬋獲保送暨大陳芋汐入同濟大學　級數有差異內媒分析2大原因

【奧運跳水金牌/全紅嬋/陳芋汐/985大學/本科保送】國家體育總局於5月6日公布2025年優秀運動員本科保送名單，其中奧運跳水金牌得主全紅嬋和陳芋汐分別被保送至廣州暨南大學、上海同濟大學——前者為211大學，後者為「更高等級」的985大學，兩人保送學校等級的差異引起關注。

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在內地高等教育體系中，有所謂的「211」和「985」大學。「985工程」是1998年5月由江澤民提出的世界一流大學建設項目，有39所大學入選；「211工程」則是1995年實施的重點建設工程，約100所大學入選。雖然官方近年已不再使用上述教育工程項目，惟民間習慣以985、211劃分大學等級。而坊間一般認為，數目較少的985大學比211大學更高等級。

▲ 全紅嬋（圖右）和拍檔陳芋汐（圖左）在2024年巴黎奧運分別贏得女子10米高台金牌和銀牌，兩人分別獲報送暨南大學和同濟大學。（圖片來源：新華社）

內地《新浪網》報道，現年18歲的奧運跳水金牌得主全紅嬋被保送至211的廣州暨南大學，19歲的陳芋汐則進入985的上海同濟大學。由於兩位跳水運動員的粉絲常對兩人的表現進行討論，故是次保送大學的差異，也成為新話題。

全紅嬋入暨大 兩大原因未獲保送985大學

1. 家庭背景不同

內媒分析全紅嬋未獲保送985大學的原因，指第一是家庭背景不同，陳芋汐出身體育世家，父母都曾從事體育項目，家庭條件較好；全紅嬋則來自廣東湛江農村，父母都是農民。陳芋汐本身是上海人，2024年已入讀同濟大學運動訓練專業。

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2. 學科成績差距

原因之二，是兩人學科成績的差距。據報，陳芋汐的學科表現更為出色，在國際賽事能以流利英語與外媒交流，更曾在場邊協助全紅嬋翻譯採訪內容。而按內地運動員保送制度，除比賽成績外，學術成績也是重要考量因素。

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不過，上述報道也強調，暨南大學雖略比同濟大學遜色，但仍是享譽海外的名校。暨大本部位於廣州，是內地「雙一流」（世界一流大學與一流學科）大學，同時有不少港澳生就讀。

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