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全紅嬋入暨大｜全紅嬋獲保送暨大陳芋汐入同濟大學　級數有差異內媒分析2大原因

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

奧運跳水金牌得主全紅嬋及陳芋汐獲保送大學的層級有差異，引起網民熱議。

【奧運跳水金牌/全紅嬋/陳芋汐/985大學/本科保送】國家體育總局於5月6日公布2025年優秀運動員本科保送名單，其中奧運跳水金牌得主全紅嬋和陳芋汐分別被保送至廣州暨南大學上海同濟大學——前者為211大學，後者為「更高等級」的985大學，兩人保送學校等級的差異引起關注。

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在內地高等教育體系中，有所謂的「211」和「985」大學。「985工程」是1998年5月由江澤民提出的世界一流大學建設項目，有39所大學入選；「211工程」則是1995年實施的重點建設工程，約100所大學入選。雖然官方近年已不再使用上述教育工程項目，惟民間習慣以985、211劃分大學等級。而坊間一般認為，數目較少的985大學比211大學更高等級。

全紅嬋（圖右）和拍檔陳芋汐（圖左）在2024年巴黎奧運分別贏得女子10米高台金牌和銀牌，兩人分別獲報送暨南大學和同濟大學。（圖片來源：新華社）

內地《新浪網》報道，現年18歲的奧運跳水金牌得主全紅嬋被保送至211的廣州暨南大學，19歲的陳芋汐則進入985的上海同濟大學。由於兩位跳水運動員的粉絲常對兩人的表現進行討論，故是次保送大學的差異，也成為新話題。

全紅嬋入暨大 兩大原因未獲保送985大學

1. 家庭背景不同

內媒分析全紅嬋未獲保送985大學的原因，指第一是家庭背景不同，陳芋汐出身體育世家，父母都曾從事體育項目，家庭條件較好；全紅嬋則來自廣東湛江農村，父母都是農民。陳芋汐本身是上海人，2024年已入讀同濟大學運動訓練專業。

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2. 學科成績差距

原因之二，是兩人學科成績的差距。據報，陳芋汐的學科表現更為出色，在國際賽事能以流利英語與外媒交流，更曾在場邊協助全紅嬋翻譯採訪內容。而按內地運動員保送制度，除比賽成績外，學術成績也是重要考量因素。

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不過，上述報道也強調，暨南大學雖略比同濟大學遜色，但仍是享譽海外的名校。暨大本部位於廣州，是內地「雙一流」（世界一流大學與一流學科）大學，同時有不少港澳生就讀。

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  • 東京和巴黎兩屆奧運會跳水（雙人10米跳台）冠軍陳芋汐：同濟大學
  • 東京和巴黎兩屆奧運會舉重冠軍李雯雯：廈門大學
  • 巴黎奧運會射擊冠軍盛李豪：北京體育大學
  • 巴黎奧運會射擊冠軍黃雨婷：浙江大學
  • 巴黎奧運會體操女子高低杠亞軍邱祺緣：復旦大學
  • 巴黎奧運會女子4×100米混合泳接力季軍餘依婷：復旦大學
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