降血脂｜醫生實測只吃魚不吃肉　3周後血脂狂降一半　最推薦1類魚

【飲食習慣／魚／肉／血脂】健康飲食有助延長壽命！日本醫生大平哲也根據一項長達60年的大型追蹤研究，持續觀察健康人群的生活習慣，發現關鍵在於長期攝取健康食物。他親自實測，連續3周每餐都吃魚不吃肉，結果不僅血脂大降一半，血液也變得清澈。

日本流行病學家兼醫生大平哲也在他的新書《追蹤1萬人60年後發現的健康者小習慣》中提到，大多數食物都有優缺點，維持健康的要訣在於飲食多樣化，不應只吃特定幾種食物。在所有食材中，幾乎沒有缺點的就是「蔬菜與魚類」，尤其是魚類中「背部呈青色的魚類」，例如鯖魚、秋刀魚、沙丁魚等，對健康特別有益。

飲食攻略｜3周後血脂狂降一半

大平哲也分享，他曾經親自進行一項實驗，測試「完全不吃肉、只吃魚」對身體的影響。實驗持續3周，三餐都食用魚類，主要選擇魚生和鯖魚罐頭等容易處理的魚料理。3周後發現，他的三酸甘油酯數值大幅下降一半，血液也變得更清澈。

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不過，大平哲也透露，實驗結束後恢復正常飲食，開始吃肉類後，三酸甘油酯數值在一周內就回到原本水平。他表示，這證實了比起肉類，魚類對健康更有益。

大平哲也提到，很多人覺得處理魚類很麻煩，因而日常生活中很少吃魚，但其實可以透過罐頭來攝取魚類營養，其中水煮鯖魚罐頭是最佳選擇。除了鯖魚罐頭外，水煮鮭魚中骨罐頭、鮪魚罐頭也是不錯的選擇，但記得要先把罐頭內的油倒掉才食用。至於同樣屬於青魚類的秋刀魚或沙丁魚蒲燒罐頭，由於味道較重、鹽分和糖分較高，不建議作為主要食物。

同場加映｜13款海產Omega-3含量

智悅營養顧問中心註冊營養師楊盈希（Hayley）表示，不論小童或成人都能夠從飲食中攝取到足夠的Omega-3，建議一星期兩至三份、每份約100克的魚類，特別是多油的魚如三文魚、鯖魚等，同時亦可透過豆類食品攝取植物性Omega-3。

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同場加映｜高濃度Omega-3可預防的癌症

美國喬治亞大學（University of Georgia）研究團隊曾在《國際癌症期刊》發表一項研究，探討多元不飽和脂肪酸（polyunsaturated fatty acids）與降低患癌風險的關係。結果顯示，血液中多元不飽和脂肪酸Omega-3和Omega-6濃度較高者，罹患癌症的風險顯著降低。

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