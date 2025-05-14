  • 31°C
香港時間：2025514日 (三) 14:32

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

降血脂｜醫生實測只吃魚不吃肉　3周後血脂狂降一半　最推薦1類魚

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

AI 摘要
  • 長期攝取健康食物可延長壽命
  • 魚類，尤其是青魚，對健康有益
  • 鯖魚罐頭是攝取魚類營養的選擇

【飲食習慣／魚／肉／血脂】健康飲食有助延長壽命！日本醫生大平哲也根據一項長達60年的大型追蹤研究，持續觀察健康人群的生活習慣，發現關鍵在於長期攝取健康食物。他親自實測，連續3周每餐都吃魚不吃肉，結果不僅血脂大降一半，血液也變得清澈。

日本流行病學家兼醫生大平哲也在他的新書《追蹤1萬人60年後發現的健康者小習慣》中提到，大多數食物都有優缺點，維持健康的要訣在於飲食多樣化，不應只吃特定幾種食物。在所有食材中，幾乎沒有缺點的就是「蔬菜與魚類」，尤其是魚類中「背部呈青色的魚類」，例如鯖魚、秋刀魚、沙丁魚等，對健康特別有益。

飲食攻略｜3周後血脂狂降一半

大平哲也分享，他曾經親自進行一項實驗，測試「完全不吃肉、只吃魚」對身體的影響。實驗持續3周，三餐都食用魚類，主要選擇魚生和鯖魚罐頭等容易處理的魚料理。3周後發現，他的三酸甘油酯數值大幅下降一半，血液也變得更清澈。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜濕疹發作痕癢難止　中醫教3大天然止癢法　２類水果易誘敏感忌食

不過，大平哲也透露，實驗結束後恢復正常飲食，開始吃肉類後，三酸甘油酯數值在一周內就回到原本水平。他表示，這證實了比起肉類，魚類對健康更有益。

大平哲也提到，很多人覺得處理魚類很麻煩，因而日常生活中很少吃魚，但其實可以透過罐頭來攝取魚類營養，其中水煮鯖魚罐頭是最佳選擇。除了鯖魚罐頭外，水煮鮭魚中骨罐頭、鮪魚罐頭也是不錯的選擇，但記得要先把罐頭內的油倒掉才食用。至於同樣屬於青魚類的秋刀魚或沙丁魚蒲燒罐頭，由於味道較重、鹽分和糖分較高，不建議作為主要食物。

同場加映｜13款海產Omega-3含量

智悅營養顧問中心註冊營養師楊盈希（Hayley）表示，不論小童或成人都能夠從飲食中攝取到足夠的Omega-3，建議一星期兩至三份、每份約100克的魚類，特別是多油的魚如三文魚、鯖魚等，同時亦可透過豆類食品攝取植物性Omega-3。

點擊圖片放大
+13
+12

同場加映｜高濃度Omega-3可預防的癌症

美國喬治亞大學（University of Georgia）研究團隊曾在《國際癌症期刊》發表一項研究，探討多元不飽和脂肪酸（polyunsaturated fatty acids）與降低患癌風險的關係。結果顯示，血液中多元不飽和脂肪酸Omega-3和Omega-6濃度較高者，罹患癌症的風險顯著降低。

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

飲食攻略｜每日煮1款魚助「變聰明」　毒物專家養出2名醫科兒　忌1種煮法令營養流失
17:32 2025/04/23
飲食攻略｜每日煮1款魚助「變聰明」　毒物專家養出2名醫科兒　忌1種煮法令營養流失
逆齡關鍵｜最新研究揭3大逆齡關鍵　每日只要15分鐘即抗老　專家：每周吃2次這種魚最好！
18:31 2025/05/02
逆齡關鍵｜最新研究揭3大逆齡關鍵　每日只要15分鐘即抗老　專家：每周吃2次這種魚最好！
高血壓飲食｜9成人忽略1點致高血壓纏身　營養師推薦1日4餐天然保健餐單
15:38 2025/04/16
高血壓飲食｜9成人忽略1點致高血壓纏身　營養師推薦1日4餐天然保健餐單

你可能感興趣

飲食攻略｜每日煮1款魚助「變聰明」　毒物專家養出2名醫科兒　忌1種煮法令營養流失
17:32 2025/04/23
飲食攻略｜每日煮1款魚助「變聰明」　毒物專家養出2名醫科兒　忌1種煮法令營養流失
逆齡關鍵｜最新研究揭3大逆齡關鍵　每日只要15分鐘即抗老　專家：每周吃2次這種魚最好！
18:31 2025/05/02
逆齡關鍵｜最新研究揭3大逆齡關鍵　每日只要15分鐘即抗老　專家：每周吃2次這種魚最好！
高血壓飲食｜9成人忽略1點致高血壓纏身　營養師推薦1日4餐天然保健餐單
15:38 2025/04/16
高血壓飲食｜9成人忽略1點致高血壓纏身　營養師推薦1日4餐天然保健餐單
養生 網絡熱話 罐頭 魚生 醫生 日本

最高瀏覽

脂肪肝｜效果勝慢跑3倍！ 39歲男每日做1種運動　2年減33磅逆轉脂肪肝
脂肪肝｜效果勝慢跑3倍！ 39歲男每日做1種運動　2年減33磅逆轉脂肪肝
中年好聲音3︱肥媽分享《中聲3》鏡頭背後珍貴照片　興奮捉實羅淑佩道謝被回應3個字
中年好聲音3︱肥媽分享《中聲3》鏡頭背後珍貴照片　興奮捉實羅淑佩道謝被回應3個字
修心養性｜黎振燁轉行做演唱會保安獲讚有禮　出軌風波後曾靠積蓄過活專職湊仔
修心養性｜黎振燁轉行做演唱會保安獲讚有禮　出軌風波後曾靠積蓄過活專職湊仔
急症室最長等候時間（05月14日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月14日 時間12:05）
壽司店大叔｜爭鮮阿叔疑不滿壽司店少給豉油辱罵女店員　惹公憤後結局大快人心
壽司店大叔｜爭鮮阿叔疑不滿壽司店少給豉油辱罵女店員　惹公憤後結局大快人心