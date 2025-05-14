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關稅戰｜美國下調小額包裹關稅至54%　物流業界料本港下周出貨量暴升

港聞

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美國下調小額包裹關稅至54%，貨運物流業料下周出貨量暴升，空運和海運的艙位需求都會大幅度增加。

中美經貿高層會談日前達成共識，宣佈互相下調對進口貨品徵收的關稅，包括調整小額包裹關稅，從120%降至54%。貨運物流業協會主席劉浩然今日（14日）在電台節目指，對有關措施表示歡迎，相信很多廠商和出口商會都會把握90天的緩衝期，政策上的優惠會令原先暫緩的貨物，一下子出貨量暴升，空運和海運的艙位需求都會大幅度增加。

劉浩然表示，本港大部分電商平台早前因應美國巨額關稅，已將庫存留在倉庫，暫停出貨至美國。他形容，現時電商的出口處於真空狀態，等候中美關係有緩和迹象時，才決定是否重新發貨。

劉浩然相信，業界會觀望多4至5天，待下周政策更穩定後，出貨量一定會有明顯轉變，甚至會「一下子暴升」。至於海運及空運的艙位，亦會因為出口商和廠商把握90天的緩衝期，大幅度增加需求，料整體出貨量可回復至原本水平的7至8成。

不過，對於美國降低對華小額郵遞品關稅至54%，他認為，雖然關稅最終是由消費者承擔，但稅項仍然偏高，相信中美政府再有優惠措施，才可以回復至以往正常的物流往來。

中小型企業聯合會會長郭志華在同一節目表示，業界會部署爭取把握這3個月時間出貨，貨期亦會緊張，預期這段期間可能比過往出口大量增加，所以要與船廠預訂位置，亦期望政府能夠協助作特事特辦的安排。

他又指，雖然現時關稅大幅下調，但中小企仍未必能負擔，美國的中國進口商品價格亦比以往昂貴，期望美國最終可將關稅回復至原本正常的水平。

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