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OK雪糕優惠｜OK便利店一連5天狂減　雀巢甜筒$60/8支　阿波羅三文治雪糕$30/4件

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

OK便利店一連5天狂減優惠，雀巢甜筒$60/8支、阿波羅三文治雪糕$30/4件等。

【OK便利店優惠/雪糕/雀巢/阿波羅】夏天到了，又到吃雪糕的季節！OK便利店推出雀巢甜筒限時優惠，各款口味$60有8件，平均每件$7.5！快手入貨買返屋企慢慢嘆！即日起至5月18日，OK便利店還有其他「狂減」優惠，即睇下文！

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OK便利店一連5天狂減：雀巢甜筒$60/8支

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OK便利店優惠｜其他精選優惠

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  • 嘉士伯啤酒/百威巨罐500毫升 $7/件
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推廣日期: 由2025年5月14早上7時至5月18日

資料來源：OK便利店FB專頁

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