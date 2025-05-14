OK雪糕優惠｜OK便利店一連5天狂減　雀巢甜筒$60/8支　阿波羅三文治雪糕$30/4件

【OK便利店優惠/雪糕/雀巢/阿波羅】夏天到了，又到吃雪糕的季節！OK便利店推出雀巢甜筒限時優惠，各款口味$60有8件，平均每件$7.5！快手入貨買返屋企慢慢嘆！即日起至5月18日，OK便利店還有其他「狂減」優惠，即睇下文！

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OK便利店優惠｜各款雀巢甜筒 $60/8件

【平均價$7.5/件】

▲ OK便利店一連5天狂減：雀巢甜筒$60/8支

OK便利店優惠｜阿波羅Monaka/三文治/孖箭可樂檸檬條 $30/4件

【平均價$7.5/件】

▲ OK便利店一連5天狂減：阿波羅Monaka/三文治/孖箭可樂檸檬條 $30/4件

OK便利店優惠｜其他精選優惠

淳茶舍/淳茶舍冷萃/紅茶花伝500毫升樽裝（各款）$8.5/件

解渴誌沛力特800毫升 $10/件

麥提莎朱古力/黑朱古力90克 $18/件

嘉士伯啤酒/百威巨罐500毫升 $7/件

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推廣日期: 由2025年5月14早上7時至5月18日

資料來源：OK便利店FB專頁

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