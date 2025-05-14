腦出血｜日本資深女星演戲期間腦出血　神隱復健8個月離世享年85歲

【鈴木美智子/ 腦出血/ 腦中風】日本資深女星鈴木美智子在當地演藝圈活動超過60年，一直活躍於主播、主持、配音員及傳統舞台藝術等領域，不料去年在演出期間因腦出血倒下，之後神隱大半年，至周二（13日）由所屬公司證實已離世，享年85歲。

鈴木美智子所屬公司吉本興業周二（13日）發表訃聞，表示所屬藝人鈴木美智子於周一（12日）在大阪府因年老去世，享年85歲，接下來守靈、葬禮等後事將遵從家屬意願，僅由近親參與及舉行，其家庭住址、守靈和葬禮的地點、日期及時間等詳細信息將不會公開。

1939年8月28日出生於大阪縣的鈴木美智子，演藝事業始於1963年的《Radio京都高島屋衛星演播室》，並自1976年開始擔任《感謝濱村淳》的助理主持，時間長達17年。此外，她生前亦投入能劇、清元、小調等許多日本傳統舞台藝術領域，更於2002年設立「聲音專業人才」養成學校，培育逾千名畢業生，當中包括電視台主播、主持人、聲優、落語家等，廣泛致力於各領域的人才培育。

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近幾年來，鈴木美智子每年都會策劃及執導朗讀劇《美智子的敘事》，並親自參與演出；而她亦於2018年獲頒「平成30年度第53屆大阪市民獎」，以表彰其多年來對地方社會的貢獻。2024年9月，鈴木美智子在《美智子的敘事》朗讀劇演出期間突發腦出血，其後於大阪府內一間機構進行復健治療，未料於周一（12日）離世，從此與舞台訣別。

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同場加映｜腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

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盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

腦中風｜中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

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