名人健身｜52歲鄭秀文澳門演唱會狀態極佳彷如25歲　自爆為開騷食足3個月「健身健康餐」

【健身／減肥／鄭秀文／演唱會】樂壇天后鄭秀文（Sammi）近日在澳門舉行《You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025》，一頭長金髮加上完美體態，狀態大勇獲網民一致大讚彷如逆齡回到25歲。繼第二晚開騷後，她回到酒店公開健康餐，更自爆自己為備戰個唱，3個月千篇一律吃同樣的健身餐。

52歲鄭秀文（Sammi）日前在澳門威尼斯人綜藝館展開一連8場演唱會，她以一頭長金髮造型登場，加上一身肌肉現身，狀態極佳。Sammi騷後回到酒店房間在Instagram開直播與粉絲互動，更即席公開健身餐單。不少網民紛紛留言大讚Sammi無論造型和狀態都極佳，多了肌肉和女人味。

鄭秀文「健身健康餐」全公開：

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名人健身｜健身健康餐飽肚增肌

她自爆自己足足吃了3個月的「健身健康餐」，有助瘦身兼長肌肉，飽肚又不用捱餓。在極度消耗體力的演出後，用來補充能量和營養就最好不過。

為了目標，為了長肌肉，最佳演出，餐餐雞胸白蝦都是甘露。

Sammi指，演唱會對體力消耗大，肌肉容易流失，故此她日常飲食會攝取大量蛋白質，如吃一大碟白灼蝦或雞胸，加2隻雞蛋，和一大碟沙律菜。她指自己很喜歡吃菜，平日一餐菜量驚人可以吃一斤菜。她指，這份餐單以蛋白質及蔬菜為主，飽肚不捱餓。

直擊演唱會精華：

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名人健身｜「縮水湯」排水大法

她過往亦曾分享自己一個十分有效的「縮水湯」減重方法，但是這個方法只能減走身體的水份，不能減走脂肪。所謂「縮水湯」就是雜菜湯，高纖低脂無負擔，透過連續喝7日，促進腸胃蠕動，身體就可以排走多餘的水份，整個身型也會縮小一個碼，連肩膀都會明顯變瘦。

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