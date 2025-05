本港引入新藥治療白蝕症 針對性激活黑色素 助患者逆轉膚色 

白蝕症影響香港約1%人口,即估計至少約70,000名患者。白蝕症是一種免疫系統失調疾病,雖不至危及性命,惟患者皮膚會出現大小不一的白斑或白點。臨床經驗發現,不少患者因在意外表而影響情緒,甚至因治療多時未見顯著成效而感到氣餒。最近,本港引入新一代外塗藥物,為此難治之症帶來突破,研究顯示合適患者在持續使用下,可有效控制病情,更可漸漸回復正常膚色i。

正常的皮膚組織內有黑色素細胞,可抵擋紫外線、預防曬傷的功能。皮膚科專科醫生陳湧表示,白蝕症患者因免疫系統出現混亂,錯誤地攻擊皮膚中的黑色素細胞,令皮膚上出現不規則的白斑。事實上,白蝕症可分為節段性(Segmental Vitiligo,SV)及非節段性(Non-segmental Vitiligo,NSV)兩種,臨床上9成患者屬非節段性,即徵狀可以出現在身體兩邊不同部位,甚至全身,白斑擴大的風險會相對較高,治療也相對困難。

▲ 白蝕症患者因免疫系統出現混亂,錯誤地攻擊皮膚中的黑色素細胞,令皮膚上出現不規則的白斑。

傳統治療各有局限

任何年齡人士均可能患上白蝕症,徵狀普遍出現在面部、雙手、頸部,以至下體等,而患者的毛髮顏色亦可能受影響。現時,白蝕症常見治療包括類固療藥膏、鈣調磷酸酶抑制劑藥膏、紫外光治療及植皮手術。然而,陳醫生解釋,上述治療方案各有不同療效及限制,類固醇藥膏的作用是壓抑自身免疫系統,長期使用會令皮膚變薄、微細血管擴張等副作用,不適合長時間使用;鈣調磷酸酶抑制劑的效果相對一般,主要作用是減慢白斑進一步擴散,但難以將奶白色皮膚變回原色;至於紫外光燈治療亦需要病人持之以恆地到診所進行,每周治療2、3次;而植皮手術則主要適用於擴散風險較低的節段性患者。

白蝕症雖不至危及性命,其明顯的外觀病徵和緩慢病程,加上無法完全根治,對患者社交及情緒帶來不少困擾,特別是年輕患者。陳醫生表示,「大部分的年輕患者自十多歲起發病,當白斑愈來愈大,尤其發展至臉上且不受控制地生長,會嚴重打擊患者的自信心。」

近年醫學界在藥物治療上出現重大突破,陳醫生引述國際研究稱,外塗JAK抑製劑可阻截自體免疫系統錯誤攻擊黑色素細胞,令黑色素細胞重新活躍,患處有機會逐漸回復正常膚色。根據研究顯示,約30%患者接受24周治療後,面部非節段性白斑指數(F-VASI)改善率高達75%以上¹;半數患者改善率亦至少達50%¹;而治療若達52周,更有超過一半人的改善率達75%以上¹。

現時,非類固醇外塗JAK抑製劑用於12歲或以上的非節段性白蝕症患者作局部治療²,並於今年引入香港。

▲ 陳醫生樂見本港引入新一代外塗藥物,白蝕症患者帶來曙光。

新一代藥物療效佳且安全

陳醫生引述其中一個病例,指一位40多歲、從事文職的女患者,受面部白斑擴大而困擾多年,曾接受類固醇藥膏和紫外光治療,由於效果一般,因而中斷治療。她之後留意到白斑範圍擴大,嘗試新藥膏僅半年,「白斑面積由4、5個指甲般大,顯著縮小至約1個指甲的大小,對病人來說療效相當鼓舞。」陳醫生續表示,過往許多病人嘗試多種治療方法,但因成效未見顯著而毅然放棄治療。而新一代外塗藥物不含類固醇,副作用極輕微,僅限於局部輕微紅腫或瘙癢,可長期使用,效果理想且安全,為患者帶來治療新希望。

陳醫生提醒︰「當免疫系統不聽話,病情就有機會復發。因此在選擇治療時,可讓患者長期且安全地用藥是十分重要的因素」。此外,因白蝕部位缺乏黑色素保護,容易曬傷,患者應做好防曬措施,以避免皮膚受損傷。

白蝕症的治療有多種不同方案,各有不同成效及副作用,患者應向醫生查詢,選擇適合其病情的治療方案,減輕對身心健康的影響。

註:

¹ Tavoletti G, Avallone G, Conforti C, Roccuzzo G, et al. Topical ruxolitinib: A new treatment for vitiligo. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023 Nov;37(11):2222-2230

² FDA Approves Ruxolitinib Cream as First Repigmentation Therapy for Vitiligo (2022)., American Journal of Managed Care Web site: https://www.ajmc.com/view/fda-approves-ruxolitinib-cream-as-first-repigmentation-therapy-for-vitiligo

(資料由皮膚科專科醫生陳湧醫生提供)