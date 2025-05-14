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2元乘車優惠｜全面實名制後違規個案減至280宗　孫玉菡：14宗轉交警方跟進

港聞

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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勞工及福利局局長孫玉菡引用港鐵數據指，在全面推行實名制至今，違規使用2元優惠個案數字為280宗。（資料圖片）

政府自去年８月起推行實名制，60歲或以上人士必須使用樂悠咭才可享用2元乘車優惠。有議員關注措施實施以來，違規使用樂悠咭的情況。

勞工及福利局局長孫玉菡今日（14日）書面答覆議員質詢時，引用港鐵數據表示，在全面推行實名制至今（截至今年4月），就違規使用2元優惠而須繳交附加費的個案數字為280宗，即平均每周約8宗。有關個案數字較推行實名制前的9624宗，即平均每周約158宗，數字明顯大幅下降。

為加強打擊不合資格人士違規使用2元優惠，當局指運輸署一直要求公共交通營辦商，加強執行查票及查核乘客身分的工作，並嚴格執行相關法例及附例訂明的罰則，以防止濫用。運輸署亦不時聯同公共交通營辦商進行巡查執法行動，並會把有充分證據的違規個案轉交警方展開刑事調查，以收阻嚇作用。

孫玉菡指，港鐵曾就14宗涉嫌以樂悠咭，違規使用2元優惠計劃的個案向警方尋求協助。經警方調查後，當中共5宗已作出拘捕，而其中1宗已完成檢控，被判盜竊罪並罰款400元；另1宗同為盜竊罪案件則於本月9日進行聆訊、2宗仍在調查中；另有1宗因經調查後未發現刑事成分，警方將個案交由港鐵按違反港鐵附例事宜跟進。

至於其餘9宗個案，警方於調查後，因未有發現可拘捕罪行，把個案交由港鐵按違反港鐵附例事宜跟進。

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