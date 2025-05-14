王大陸逃兵案︱Lollipop威廉、超克7李銓涉偽造病歷　11閃兵名單曝光

【王大陸／閃兵／逃兵／偽造病歷】王大陸逃兵案延燒！藝人王大陸涉嫌斥鉅資找「閃兵集團」偽造病歷閃避兵役，警方擴大追查並於今日再度拘提11人，當中包括「Lollipop」成員威廉、「超克7」成員李銓、「五堅情」成員陳零九等知名藝人。

綜合台媒報道，台灣演藝圈爆發閃兵風波——藝人王大陸早前涉嫌花費360萬臺幣，委托「閃兵集團」協助造假醫療證明佯裝有心臟問題，藉此躲避兵役。豈料斥鉅資造假病歷未果，還被警方追查出王大陸涉嫌教唆友人毆打UBER司機及洩密案等負面新聞，官司纏身。

王大陸後續500萬臺幣交保，但仍躲不過要入伍當兵的命運。昨日（13日）上午，王大陸與同梯隊役男從台北車站搭乘火車，在中午時刻抵達台鐵新烏日站。他頂著平頭現身，隨即被大批媒體包圍，但他全程眼神呆滯不發一語。王大陸之後再搭乘北市兵役局專車，直接進入成功嶺營區，展開為期1年的軍中生活。

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11藝人涉造假醫療證明閃避兵役

繼王大陸逃兵遭法辦之後，新北市檢警擴大追查逃兵案，結果竟查出多名藝人涉案，包括男星陳零九、陳大天、大根等人，疑似都與「閃兵集團」有合作。

檢警最終鎖定逃兵名單包括：藝人陳零九（陳志豪）、陳大天（陳道賢）、威廉（廖亦崟）、李銓（李九慕）、大根（黃亮鈞）、阿虎（吳致任）、陳信維、小熊（陳向熙）、舞台劇演員黃博石，以及另外兩名乃姓、范姓男子等11人，於今日（14日）清晨持搜索票分頭將人帶回警局；「超克7」成員李銓及及「小蝦」陳大天首先到案。

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造假醫療證明手段曝光

「11閃兵」中，一早被拘提到案的李銓，疑似花費25萬臺幣，委託閃兵集團協助製作「血壓異常」的心血管疾病病歷，藉此躲避兵役。李銓被移送新北地檢署複訊後，依違反《妨害兵役治罪條例》以15萬元臺幣交保。

另外，舞台劇演員黃博石則花費30多萬臺幣造假驗出高血壓，取得免役。據悉，黃博石在復驗時因配戴機器在外監測，此時再找實際有高血壓的人當槍手，靠此成功複驗得高血壓。

陳零九手機關機躲避警方定位、威廉恐面臨5年刑期

台灣警方在今日展開第二次行動，11名閃兵陸續被檢警突襲帶回調查。其中已被拘捕的「五堅情」成員陳零九，今日一度把手機持續關機狀態，讓警方無法確定其位置，警方最終在板橋將其拘捕。據了解，陳零九涉嫌支付約30多萬臺幣給「閃兵集團」，同樣偽造「高血壓」並取得免役。

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而上月才在「第20屆KKBOX風雲榜」演唱會睽違15年合體的「Lollipop棒棒堂」，成員威廉正身處綠島拍攝節目《食尚玩家》。涉嫌逃兵一事曝光後，威廉在今日中午在Facebook發文回應：

別擔心，我主動面對配合。

他同時上載了一張戴帽、孭背包步入警局的背影照片。其經理人也表示，威廉將在最短時間內調整行程返台，配合相關調查程序。據悉，現年39歲的威廉已超過法定徵召年齡，將直接面臨司法審判，恐被判處6個月至5年的有期徒刑。

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