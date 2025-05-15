入境香港｜內地媽來港因1事入境被關「小黑屋」　網民提醒帶1物可避免被查問

入境香港時，海關人員會例行抽查、截停訊問可能觸犯法例人士。而1名內地媽媽在小紅書發帖，指五一黃金周帶女兒訪港時便遇到類似情況，因1個原因被帶到「關小黑屋（接待室）」，她分享了海關人員訊問全過程引起網民熱議，有人提醒帶1物即可避免被長時間查問。

入境須知｜內地夫婦攜4包煙來港 過關被查罰$XXXX

入境香港｜懷孕17周訪港入境被截停訊問

樓主以「入境香港被關小黑屋」為題發帖，分享自己五一黃金周獨自帶女兒由上海飛往香港旅遊，在入境時被關進「小黑屋」的經歷。

樓主已懷孕17周，當日抵港後，她帶著女兒前往海關辦理入境手續，有職員上前訊問她是否懷孕，而後便有另一名男職員拿著她和女兒的通行證，要求兩人跟隨前往，樓主當時便猜測到應該是要被海關人員「審問」。

▲ 內地媽來港因懷孕17周入境被關「小黑屋」。（資料圖片）

隨後這對母女被帶到「小黑屋」，但是房間內還有倆字菲律賓、印度、台灣及內地人士；等候約十分鐘後，樓主與女兒被叫到訊問室訊了解情況：

你和女兒來香港幹嘛？旅遊過五一（假期）；

你懷孕了？是的，17周+5天；

是否有考慮在香港生孩子？沒有；

有最近的產檢單子嗎？有（拿出手機B超單子）；

上面沒有顯示孕周？是考慮在香港產檢？沒有，只是來香港玩兩天；

什麼時候回大陸？在香港是否有親戚朋友？兩天后就回，沒有任何朋友；

還有別人跟你一起來嗎？有，老公飛深圳，他的通行證還沒來得及簽注，我們在酒店見面；

你是哪里人？江蘇蘇州。

訊問結束後過了半個小時，海關人員交還樓主證件並放行，在離開時，香港海關官員還特別提醒樓主：「（懷孕）28周後就不要來香港了」。

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入境香港｜網民提醒帶孕檢單可避免查問

帖文引起熱議，不少網民分享了類似經歷，並提醒稱入境時未免被長時間訊問，可以攜帶產檢資料作為證明，「半個小時還好，當年我在那待了2個多小時，又悶又熱，大兒子一直在外面哭」、「反正理由充分可信的話很快就過了」、「記得以前去香港，我把產檢的本子和資料都帶上，全程沒有問我任何問題，所以懷孕了去香港的話，提前把產檢的資料帶上」。

為防止非法赴港產子行為，確保香港孕婦得到妥善和優先的婦產服務，並將來港產子的外來孕婦的數目限制在香港醫療體系所能承受的範圍之內，入境事務處會對所有來自香港以外並處於懷孕後期的婦女加強入境檢查；為減少爭議，懷孕約七個月（即28周）或以上將自動被視為懷孕後期，是否獲准入境最終由有關人員判斷。

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