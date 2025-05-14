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天后女兒｜19歲李嫣去年完成第4次兔唇手術　被野生捕獲自信靚樣似足媽咪王菲

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 52 分鐘前

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李嫣轉眼19歲，氣質和樣貌都愈大愈似媽咪王菲！

【王菲/李嫣/星二代/李亞鵬】天后王菲與第二任前夫李亞鵬育有一女李嫣，李嫣天生患有先天性唇顎裂（俗稱兔唇），去年7月完成第4次兔唇手術，近日她在北京商場逛街，就被當地狗仔隊野生捕獲，拍下激罕生圖，見到她的兔唇已完全沒有痕跡，氣質靚樣獲讚激似媽咪！

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王菲女兒｜李嫣患先天性兔唇

王菲與李亞鵬在2003年相戀，2005年在新疆烏魯木齊登記結婚，隔年於北京誕下女兒李嫣，李嫣患先天性兔唇，3個月大已飛往美國做手術，從小到大共接受過4次手術，王菲與李亞鵬更因為愛女而成立「嫣然天使基金」，協助同樣有兔唇的孩子，基金名稱「嫣然」就有「嫣然一笑」的意思，非常有愛！可惜兩人婚姻至2013結束，李嫣跟隨爸爸生活。

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王菲女兒｜去年進行第4次修復手術　近日被野生捕獲曝光靚樣

李嫣今個月便踏入19歲，她愈大愈有自信，近年都有分享過生活照，不過自去年7月王菲陪她到台灣進行第4次修復手術後，她就未有公開露面，至日前李嫣在北京被狗仔隊捕獲，拍到她和女性朋友一同逛高級百貨，二人邊走邊聊，李嫣表情豐富，看起來很享受與朋友的相處時光。

當日李嫣穿上斜肩上衣搭配緊身牛仔褲，露出白滑香肩，並背上名牌手袋，身材高䠷瘦削，跟媽咪身形十分相似，加上一頭長直秀髮，看起來清秀可人，而這亦是她第4次手術後首度露全臉，令網友驚訝她已經完全沒有兔唇痕跡，可見復原狀況極好，美貌和氣質更似足年輕時的王菲，讓人讚嘆基因的奧妙。

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王菲女兒｜李嫣遺傳王菲自信氣質

網民看過李嫣的近照後，都紛紛大讚她沒有浪費王菲的基因，雖然也有網民認為她跟爸爸較為似樣，但都一致認為自信氣質是遺傳自媽咪，更有很多人留言多謝李嫣，因為多得有「嫣然天使基金」，才有很多兔唇小朋友得到免費醫治的機會，他們認為李嫣雖然有先天缺憾，但絕對是天使的化身，她的誕生的確幫助了很多兔唇小朋友。

李嫣13歲起到外國留學，王菲將她送到瑞士貴族名校博所萊伊學院（Collège Alpin Beau Soleil）讀書，該校來頭不少，創校於1910年，是瑞士最古老的私立寄宿學校之一，學費加生活費要年花逾百萬，不是一般人能夠負擔得到。

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