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的士車隊｜運流局：目前約300的士參與試行　部分司機對加入車隊持觀望態度

港聞

發布時間： 5 小時前

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距離5支車隊7月投入服務「死線」只餘不足兩個月。（資料圖片）

政府去年7月批出5個的士車隊牌照以提升服務，惟現時只有2支車隊以「試運」模式運作，距離車隊7月投入服務「死線」只餘不足兩個月。當局指，「星群的士」及「樂行」現時共有約300輛的士參與試行；其餘3支車隊正全力進行籌備工作，目前已陸續有司機及車主落實加盟有關車隊。

運輸及物流局局長陳美寶回覆立法會議員書面質詢時指，獲選的5個營辦商一直密鑼緊鼓進行籌備工作，運輸署一直與各車隊定期會面溝通，積極推動及協助各車隊的籌備工作，並作出協調及提供協助，包括在確保道路安全的大前提下簡化程序，引入批量式申請和驗車，並在驗車安排方面提供便捷措施。

運流局指，明白的士車隊是新型的服務，部分車主及司機未必了解車隊運作，因而對加入車隊持觀望態度；令車隊營辦商在籌備過程中遇到不同挑戰，包括招募司機和吸引的士車主加盟。局方了解各車隊推出不同措施招募車主和司機，例如舉辦車隊簡介會和招募活動、為車主舉行活動展示新型的士車款和車隊管理的新模式、向司機提供新人介紹費和駕駛安全獎金，以及提供彈性工作時間等安排，期望各車隊營辦商繼續積極採取不同措施招募車主和司機。

運流局透露，有第三方技術供應商正與各車隊商討推出統一召車平台，方便市民預約車隊的士；政府亦會繼續積極推動車隊推進相關工作。

3支市區車隊及2支混合車隊的規模各介乎300至1,000輛的士，合共提供超過3,500輛的士，佔全港18,163輛的士超過6分之一，其中包括約300輛輪椅的士和1,000輛豪華的士。

5間獲選營辦商需要在今年7月底前完成籌備工作並投入服務，投入服務時，各車隊規模須至少達到車隊的士數目總數的6成。

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陳美寶 運輸及物流局 運輸署 的士 司機 運輸 立法會

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