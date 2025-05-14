7仔優惠｜7-11便利店限時激減3天　糧油日用品低至$17.5

【7-Eleven/7仔優惠/7-11便利店/7-11】7-Eleven推出一連三日快閃優惠，顧客可以於7-Eleven以至抵價入手指定油、米、紙巾、洗衣用品等貨品，滿足日常所需，用指定信用卡又可賺取3倍yuu積分，即睇限時優惠詳情！

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7仔優惠︱恒生enJoy卡付款賺取3倍yuu積分

7-11便利店「快閃優惠價」涵蓋靚媽必買的家庭日常用品，包括食用油、大米、廚房紙巾、洗衣用品及即食麵，覆蓋多個品牌，顧客只要於5月14日至5月16日期間，到7-Eleven店舖便可享有至抵優惠價，部分折扣更高達$65！此外，結帳時使用恒生enJoy卡付款，即可賺取3倍yuu積分回贈，用於兌換7-Eleven電子現金券。

7仔優惠︱重點優惠推介如下

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7-Eleven快閃3天優惠

活動時間：2025年5月14日至5月16日（星期3至5）

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