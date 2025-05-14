輪候公屋｜公屋平均輪候時間維持5.3年　長者一人戶回落0.1年至3.3年

房署表示，截至今年3月底，過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者的平均輪候時間維持在5.3年；長者一人申請者的平均輪候時間較上一季回落0.1年至3.3年。

署方指，公屋平均輪候時間維持在5.3年，主要是由於過去12個月有近6成申請者獲安排入住翻新單位，而當中8成位於市區或擴展市區。

房署留意到獲編配入住市區或擴展市區的一般申請者的平均輪候時間較編配入住新界區公屋的長約兩年。至於長者一人申請者方面，在過去12個月內獲編配入住公屋的長者一人申請者中，超過四4成為輪候時間相對較短的新界區申請者，長者一人申請者的平均輪候時間因而下降0.1年至3.3年。

隨着陸續有新的公屋項目落成以及房屋署打擊濫用公屋的成效，再加上「居者有其屋計劃」及「綠表置居計劃」項目入伙，不少公屋租戶因購買了資助出售單位而騰出其公屋單位，加快公屋流轉，輪候公屋的一般申請者數目因而下降。

▲ 公屋平均輪候時間維持5.3年。（經濟日報圖片）

今年第一季獲編配入住公屋的一般申請共有約4,700宗，當中長者一人申請佔約440宗，獲編配入住公屋的配額及計分制下的非長者一人申請則約為780宗。而今年第一季獲編配入住新公屋單位的一般申請有約2,300宗，其中分別有約1,500宗及約800宗獲安排入住屯門顯發邨和深水埗白田邨。其餘的2,400宗獲安排入住翻新單位，當中包括因公屋租戶購買了資助出售單位或自願交回，以及打擊濫用公屋而收回的單位。

房署又指，今年3月底，約有116,400宗一般公屋申請，以及約86,300宗配額及計分制下的非長者一人申請。與截至2020年9月底最高位的156,400宗，及截至2015年12月底的143,700宗比較，一般公屋申請及非長者一人申請的數目分別下降26%及40%。

梁文廣料公屋時間將降至平均4.5年 政府需應付取締劣質劏房安置需要

身兼房委會委員的立法會議員梁文廣相信，隨後更多簡約公屋住戶入伙，料公屋綜合輪候時間亦能如政府預期，稍後降至平均4.5年。他預計有相當多的居屋會在今年度落成及入伙，如啟悅苑、安楹苑及安柏苑等，亦有綠置居如高宏苑，預期會有不少綠表公屋租戶交回公屋單位再編配，單位收回數目增加有助於編配的需要。

梁文廣認為，隨著「簡樸房」的立法討論及審議，現時的臨時房屋，如過渡性房屋及簡約公屋等，有需要作好定位及分工，以應付取締劣質「劏房」的安置需要；政府亦應透過提供更多申購資助出售房屋的機會，改變有市民以申請公屋作為住屋終極目標的想法，提供更多自置居所的途徑。

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