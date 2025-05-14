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天王老婆｜劉德華現身老婆朱麗蒨家族聚會　食素華仔飯局「破戒」嘆美食

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 29 分鐘前

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劉德華出席老婆朱麗蒨的家族飯局。

【劉德華/朱麗蒨/天王嫂】63歲的「天王」劉德華與朱麗蒨於2008年結婚，女兒劉向蕙現年12歲，向來低調的劉德華近日陪太太朱麗蒨返回馬來西亞探親，期間太太的表妹陳雪鈴在社交平台分享了一張飯局合照。

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劉德華朱麗蒨｜富貴陳雪鈴被誤會為AI華仔

陳雪鈴日前於小紅書發佈與劉德華的合照，另一張照片還可見其父母同框，但華嫂朱麗蒨未有入鏡。她透露飯局於吉隆坡五星級酒店Ritz-Carlton Residences一間高級餐廳舉行，該餐廳僅設13個座位，私隱度極高。

從照片所見，劉德華身穿牛仔褸，打扮低調，反之陳雪鈴則貴氣逼人，手持LV小手袋。另外，見一眾人品嘗牛肉、雞翼及魚，有網民問道：「華仔一家不是吃素嗎？」，有人即解釋華仔為免麻煩他人，外出用膳可以吃葷。

這位富貴千金的父親陳志遠為馬來西亞十大富豪之一，也是U Mobile創辦人。由於陳志遠是華嫂朱麗蒨的舅父，因此朱麗蒨與陳雪鈴為表姐妹。然而，部分網民不清楚二人的親戚關係，誤以為合照中的劉德華是AI生成，甚至留言表示：「我以為是假的劉德華」及「我還以為是餐廳擺放的蠟像」。

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劉德華太太｜朱麗蒨曾為華仔歌迷

華嫂朱麗蒨本名朱麗卿生於馬來西亞檳城，自小隨家人移居吉隆坡，家中有三姐妹，朱家曾在吉隆坡經營海鮮餐館，其後經營香燭店，屬於小康之家。

年輕時朱麗蒨曾擔任硬照Model，1985年獲得馬來西亞「新潮小姐」比賽季軍。當地的資深傳媒人葉嘯曾撰文大爆劉德華與朱麗蒨相識過程，1987年，劉德華隨香港明星足球隊來馬來西亞參加友誼賽，在葉嘯安排下，華仔跟20歲的朱麗蒨首次見面，身為華仔歌迷的她還帶同妹妹朱麗樺一起見偶像。

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劉德華朱麗蒨｜女兒校內直呼：我爸爸是劉德華！

當年華仔對朱麗蒨一見鍾情，二人更展開異地戀，自1991年起，媒體開始報道二人戀情，及至2008年二人於美國秘密註冊結婚。

華仔曾於訪問公開放閃：「她（太太）比我更愛我，我們從來沒有大聲吵架，有不同意見，或者有一件事大家容不下對方，和妻子講不明白的時候吵架用筆寫去告訴對方，不過她都沒有回應，我懷疑她沒看過。」

另外，早前劉德華為新戲《獵金·遊戲》宣傳受訪，罕有談及父女相處點滴，他透露女兒向蕙在學校「炫父」，向同學自我介紹說：「我爸爸是劉德華！」但女兒的同學都不相信，但向蕙並沒有要求爸爸現身說法，此舉獲網民大讚很懂事和乖女，劉德華還表示，向蕙一直以父親為傲。

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