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勝景遊非洲4大皇牌之旅 見證動物大遷徙 探索肯尼亞、坦桑尼亞、南非、津巴布韋  乘坐非洲之傲列車

特約

發布時間： 16 小時前

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熱門 關稅戰 陳嘉倩 DSE2025 結業潮 中年好聲音3 中一入學 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

一生至少要親眼見證一次非洲的野生動物奇觀，置身廣闊的草原，感受萬獸奔騰的震撼，體驗大自然的原始魅力。今年6至9月，TCI勝景遊推出的4大非洲皇牌之旅，帶你深入東非及南非的核心地帶，追蹤世界聞名的動物大遷徙，乘坐奢華的非洲之傲列車，探索壯麗的維多利亞瀑布，入住特色豪華住宿，締造永誌難忘的回憶。從肯尼亞的瑪賽瑪拉到坦桑尼亞的塞倫蓋蒂，再到南非的約翰尼斯堡，每一站都充滿驚喜，帶你感受非洲的無限魅力！

非洲象媽媽與象寶寶在草原上自由奔走的畫面，令人一生難忘。

瑪賽瑪拉草原  追蹤非洲5大獸

清晨的瑪賽瑪拉草原，陽光灑落在一望無際的原野，獵豹疾走如飛，大象悠然漫步，洋溢濃厚的野性氣息。此旅程帶你直闖東非的野生動物天堂——瑪賽瑪拉野生動物保護區。這片1,500平方公里的廣闊草原，面積約為香港的三分之一，幾乎無高大樹叢遮擋，令非洲5大獸（獅、豹、象、犀牛、野牛）無所遁形。專業導遊憑藉對草原的熟悉，帶領你乘坐四驅越野車，於動物最活躍的清晨及黃昏時段，深入追尋獸跡。每車僅限5位團友，確保你能近距離捕捉獅群捕獵或長頸鹿漫步的震撼一刻。連續3晚入住豪華帳篷酒店，帳篷糅合非洲原野風情與現代舒適，夜晚伴隨遠處獸鳴與滿天星空，仿若與大自然融為一體。為讓你專注於草原的野性體驗，行程特意安排小型內陸客機往返瑪賽瑪拉與內羅比，節省5至6小時車程。

專業導遊帶領你乘坐四驅越野車追尋非洲5大獸。

內羅比的體驗同樣教人回味。你將走訪羅斯柴爾德長頸鹿保護中心，親手餵食這些溫柔的巨人，感受與瀕危物種的親密互動。於肯尼亞山，入住5星級Fairmont Mount Kenya Safari Club，並參觀動物孤兒院，近距離接觸被遺棄的小動物，體驗保育的溫暖。內羅比的凱倫咖啡園餐廳以非洲植物與歐式風情交融的園林環境，呈獻一場輕鬆陶醉的午餐。五星級酒店如Villa Rosa Kempinski或Fairmont the Norfolk的尊貴晚餐，更為旅程增添高雅氣息。此旅程最適合渴望於短時間內體驗非洲野生動物精髓的你！

野原狩「萬獸逐走任竄流」 東非肯尼亞8天
出發日期：2025年7至9月出發 
價錢：HK$52,998起 (經濟客位) 
團號︰SAY08/J(ZL) (EK) 
行程單張： https://bit.ly/49p7GEu

塞倫蓋蒂國家公園  直擊動物遷徙盛宴

每年夏季，超過150萬頭角馬與30萬頭斑馬從坦桑尼亞的塞倫蓋蒂國家公園出發，沿馬拉河浩浩蕩蕩遷徙至肯尼亞的瑪賽瑪拉，揚起滾滾煙塵，堪稱大自然的奇景。此旅程帶你親臨全球最大規模的動物遷徙現場！塞倫蓋蒂國家公園是遷徙的起點，於當地留守3個晚上，讓你有充足時間捕捉角馬群跨河的驚心動魄一刻。哥洛哥洛火山口保護區面積達8,200平方公里，孕育超過25,000頭大型動物，包括獅群、花豹與瀕危黑犀牛。清晨，火山口雲霧繚繞，動物於草原上悠然覓食，仿如一幅會動的自然畫卷。於瑪賽瑪拉，你將乘坐吉普車，隨專業導遊無固定路綫追蹤非洲5大獸，每車僅限5人，確保親密且靈活的觀賞體驗。連住3晚豪華帳篷酒店，設施一應俱全，夜晚仰望星空、聆聽獸鳴，令人心動。 

欣賞150萬頭角馬與30萬頭斑馬過河，是動物遷徙的重頭戲。

內羅比入住五星級酒店如Villa Rosa Kempinski或Fairmont Norfolk，尊貴的住宿體驗為冒險旅程增添一抹奢華。坦桑尼亞的住宿以非洲原野風格為主，讓你貼近大自然之餘，亦享現代化的便利。此旅程最適合熱衷探索非洲生態、渴望親眼見證動物遷徙奇觀的你，從塞倫蓋蒂到哥洛哥洛火山口，每一站皆是大自然的震撼呈現。

野原狩「萬里遼原遍群獸」 東非肯尼亞、坦桑尼亞12天
出發日期：2025年6至8月出發
價錢：HK$73,998起 (經濟客位)
團號︰SAT12/J(ZL) (EK)
行程單張：https://bit.ly/4igrii3

乘搭非洲之傲列車  奢華探索原野之美

此旅程將野性與奢華完美結合，由約翰尼斯堡出發，帶你登上世界頂級的非洲之傲列車（Rovos Rail），穿梭津巴布韋的維多利亞瀑布，再飛往肯尼亞的瑪賽瑪拉，體驗萬獸奔騰的震撼。列車之旅連續5日4夜，入住配備獨立浴室的豪華套房。復古木製車廂與精緻餐飲教人沉醉，車窗外的草原與山脈緩緩掠過，仿若回到殖民時代的浪漫情懷。於維多利亞瀑布，你將乘觀光船遊覽贊比斯河，近距離觀賞大象與河馬；並乘坐直升機俯瞰瀑布的磅礴氣勢；甚至於保育園與獅子漫步，感受心跳加速的刺激。約翰尼斯堡的斯泰克方丹等化石遺址，帶你探索早期人類的足跡，為旅程增添文化深度。

追求奢華與冒險的你，定會滿意這個旅程。全程住宿豪華與特色兼備，肯尼亞的瑪賽瑪拉之旅連住4晚豪華帳篷酒店如Little Zebra River Camp，約翰尼斯堡則入住Four Seasons The Westcliff、維多利亞瀑布入住Victoria Falls Hotel，內羅比則住Villa Rosa Kempinski，盡顯奢華。內羅比的凱倫咖啡園午餐、維多利亞瀑布的土著舞蹈晚餐，以及約翰尼斯堡的牛扒屋盛宴，更為旅程增添滋味
 

入住瑪莎瑪拉保護區的特色帳篷酒店，感受非洲原始魅力。（TCI勝景遊領隊親攝）

非洲之傲列車、南非(約翰尼斯堡)、津巴布韋(維多利亞瀑布)、肯尼亞(動物大遷徙)17天【極致之旅】
出發日期：2025年7月28日
價錢：HK$169,998起 (經濟客位)
團號︰SAJ17/J(ZL) (EK)
行程單張：https://bit.ly/3OqwySk

馳騁東南非草原  細味鐵道文化傳奇

此東南非之旅由肯尼亞內羅比出發，先於瑪賽瑪拉大草原追蹤五大獸，感受原始之美；行程的第11天則展開連續5日4夜乘坐非洲之傲列車，入住豪華套房，復古木製車廂與精緻餐飲讓你沉浸於舊時代的浪漫。車窗外的草原與山脈美不勝收，餐車內的美酒佳餚為旅程添上高雅氣息。瑪賽瑪拉連住4晚豪華帳篷酒店，晨昏時段追蹤五大獸，更升級至每車最多4人，確保私密的觀賞體驗。維多利亞瀑布的贊比斯河遊船、直升機俯瞰瀑布，以及與獅子漫步的刺激體驗，保證每日充滿驚喜。內羅比的長頸鹿保護中心與動物孤兒院，讓你感受到非洲的保育之心。

約翰尼斯堡入住Four Seasons The Westcliff、維多利亞瀑布入住Victoria Falls Hotel，內羅比則住五星級酒店，全程舒適有保證。內羅比的凱倫咖啡園午餐、維多利亞瀑布的土著舞蹈晚餐，以及約翰尼斯堡的牛扒屋盛宴，為旅程增添豐富滋味。此旅程最適合鍾情鐵道旅行與野生動物體驗的你，特別是想於東南非的自然與文化之間尋找平衡的旅人。

東南非(動物大遷徙、非洲之傲列車)17天【極致之旅】 
出發日期：2025年8月7日、8月13日
價錢：HK$165,998起 (經濟客位)
團號︰SAH17/J(ZL) (EK)
行程單張：https://bit.ly/411vKuI

信心之選TCI勝景遊

TCI勝景遊的非洲之旅以精緻小團、專業導遊及奢華體驗為核心，確保你於野性與舒適之間找到完美平衡。從追蹤五大獸的刺激、登上非洲之傲列車的浪漫，到與瀕危動物的親密互動，這4大皇牌之旅將為你打造永世難忘的非洲回憶。準備好出發了嗎？即刻查詢詳情，展開這場震撼心靈的非洲冒險！

WhatsApp查詢及報名： 9198 1414 (https://bit.ly/3VU5ZJO)
熱線：2808 0833
電郵：rc@tcitravel.com
網站：https://www.tcitravel.com
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尖沙咀分行：九龍尖沙咀彌敦道63號i-Square國際廣場4樓405室

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