陳嘉寶短髮｜陳嘉寶剪短髮變身男仔頭　囡囡為一個原因想媽咪留回長髮

【陳嘉寶 / 短髮】陳嘉寶（Anjaylia）出道後齊蔭長髮的形象深入民心，最近她就在社交平台展示自己的新髮型，剪掉超過10吋長的長髮，清爽短髮造型獲得激讚，一眾圈中好友麥明詩、賴慰玲、岑麗香、何嘉莉、蔡穎恩等紛紛留言大呼她是清新大美人。

Anjaylia笑言：「條頸有啲涼浸浸唔係好慣，而家洗頭、吹頭都慳返唔少時間，仲慳返好多洗頭水同護髮素添！」

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陳嘉寶短髮｜對短髮造型期待已久

短頭髮原來是Anjaylia期待已久的造型，這次終給她找到「藉口」：「今次好開心係因為工作要我剪短頭髮，大家一路以嚟對我嘅印象都係長髮襯我，同埋做嘢會多變化啲，自己其實一直好想剪短，但留得咁辛苦，就冇乜原因同藉口，我一直等緊呢個機遇。」

她又說：「聽到呢個工作之後第一句就係『正呀！我等到呢個機會嘞！』剪短之後真係好爽嘅，工作內容都好適合短髮。我好多年前都有剪短頭髮嘅經驗，當時每日瞓醒都好似飛碟咁飛起晒！今次髮型師畀好多信心我，用咗佢嘅方法，而家起身梳兩吓就得，真係意外嘅驚喜。」

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陳嘉寶短髮｜囡囡想媽咪留回長髮

早前趁着假期，Anjaylia一家人到峇里旅遊，囡囡首次看到媽媽的短髮造型，均難以接受，Anjaylia說：「我先生都戥我開心，覺得短髮都好適合我；但係小朋友見到就打咗個突，話鍾意我長頭髮，因為公主係長頭髮，搞笑嘅係，其中一個女問我做乜剪短呀？我答佢因為媽咪要做嘢，佢鬆一口氣就話『幾日啫！』小朋友嘅童真真係幾得意！希望新造型畀到我更多嘗試、變化同機會啦！」

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