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陳嘉寶短髮｜陳嘉寶剪短髮變身男仔頭　囡囡為一個原因想媽咪留回長髮

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撰文： 文體藝online

發布時間： 27 分鐘前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

陳嘉寶剪短髮變身男仔頭，囡囡為一個原因想媽咪留回長髮。

【陳嘉寶 / 短髮】陳嘉寶（Anjaylia）出道後齊蔭長髮的形象深入民心，最近她就在社交平台展示自己的新髮型，剪掉超過10吋長的長髮，清爽短髮造型獲得激讚，一眾圈中好友麥明詩賴慰玲岑麗香何嘉莉蔡穎恩等紛紛留言大呼她是清新大美人。

Anjaylia笑言：「條頸有啲涼浸浸唔係好慣，而家洗頭、吹頭都慳返唔少時間，仲慳返好多洗頭水同護髮素添！」

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陳嘉寶短髮｜對短髮造型期待已久

短頭髮原來是Anjaylia期待已久的造型，這次終給她找到「藉口」：「今次好開心係因為工作要我剪短頭髮，大家一路以嚟對我嘅印象都係長髮襯我，同埋做嘢會多變化啲，自己其實一直好想剪短，但留得咁辛苦，就冇乜原因同藉口，我一直等緊呢個機遇。」

她又說：「聽到呢個工作之後第一句就係『正呀！我等到呢個機會嘞！』剪短之後真係好爽嘅，工作內容都好適合短髮。我好多年前都有剪短頭髮嘅經驗，當時每日瞓醒都好似飛碟咁飛起晒！今次髮型師畀好多信心我，用咗佢嘅方法，而家起身梳兩吓就得，真係意外嘅驚喜。」

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陳嘉寶短髮｜囡囡想媽咪留回長髮

早前趁着假期，Anjaylia一家人到峇里旅遊，囡囡首次看到媽媽的短髮造型，均難以接受，Anjaylia說：「我先生都戥我開心，覺得短髮都好適合我；但係小朋友見到就打咗個突，話鍾意我長頭髮，因為公主係長頭髮，搞笑嘅係，其中一個女問我做乜剪短呀？我答佢因為媽咪要做嘢，佢鬆一口氣就話『幾日啫！』小朋友嘅童真真係幾得意！希望新造型畀到我更多嘗試、變化同機會啦！」

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