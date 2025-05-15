長壽之道｜117歲女人瑞辭世　研究揭細胞較實際年輕17歲　體內腸道菌群如嬰兒　1類食物是長壽關鍵

【長壽／長壽秘訣／人瑞／飲食習慣】西班牙117歲女人瑞莫雷拉（Maria Branyas Morera）去年8月離世，生前被譽為全球最長壽女性。有研究團隊分析其體內微生物群與DNA，發現她的細胞比實際年齡年輕17歲，且腸道菌群極為健康，狀態猶如初生嬰兒。莫雷拉的長壽既得益於良好的基因，也與其生活及飲食習慣有所關係。

據《衛報》報道，莫雷拉1907年3月4日生於美國舊金山，雙親分別來自西班牙與墨西哥。其童年曾居住於德州與路易斯安那州紐奧良，後於1915年第一次世界大戰期間隨家人遷回西班牙，長期定居加泰隆尼亞。莫雷拉一生見證西班牙內戰、第二次世界大戰、1918年流感大流行及新冠疫情等重大歷史事件。

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莫雷拉逝世前，西班牙巴塞隆納大學遺傳學教授、老化研究權威馬內爾·埃斯特爾（Manel Esteller）率領團隊對其基因與微生物群展開研究，是目前針對超過110歲的超級人瑞最全面的研究項目。

研究顯示，莫雷拉的先天基因使其細胞年齡較實際年輕約17歲。其腸道處於「抗炎狀態」，富含雙歧桿菌（Bifidobacteria），此類益生菌能有效抑制慢性發炎，而她的腸道菌群也近似嬰兒，反映其身體機能維持極佳狀態。即便高齡，莫雷拉仍保持清晰思維，能接受訪問，僅有關節疼痛與聽力衰退等常見老化徵狀。

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長壽之道｜曾分享長壽秘訣

研究團隊也提到，莫雷拉除具備優良的遺傳基因，其生活模式亦相當健康。她生前曾接受訪問時，透露了幾項她生活中持之以恆的習慣，包括：

長年維持地中海飲食習慣、每日食用3杯乳酪

不煙不酒

經常散步接觸大自然

重視家庭連結，遠離有毒人際關係

這些習慣皆有助延緩老化、維持身心平衡。此外，科學研究早已證實，腸道微生物群對免疫系統影響重大。益生菌可抑制有害菌種，維持腸道平衡。如乳酪等發酵食品含豐富活性菌，天然乳酪中的益生菌更能促進消化、減輕炎症，並可能降低患上心血管病、糖尿病及癌症的風險。

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雖然莫雷拉於2020年曾感染新冠肺炎，當時疫苗仍未面世，但她竟然沒有呈現明顯症狀，更恢復迅速。而隨法國修女露西爾·朗東（Lucile Randon）2023年1月以118歲高齡離世後，莫雷拉獲金氏世界紀錄認證為全球最長壽人瑞。這位育有多名子女、孫子和曾孫的世紀人瑞，最終於2023年8月19日在療養院內睡夢中安詳離世。

同場加映｜6大長壽飲食重點

綜合《中國居民膳食指南》和其他長壽飲食研究，得出以下6大長壽飲食重點：

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同場加映｜地中海飲食法餐單

至於所謂「地中海飲食法」有幾大原則，其中包括多食蔬菜水果，以及全穀雜糧類，肉類方面多食魚貝類海鮮，紅肉及加工肉可免則免，同時可飲適量紅酒。澳洲註冊營養師Jim Lau提出「綠色地中海飲食法」，主要分別是額外攝取堅果、藻類等綠色食物及綠茶，用以加快脂肪酸代謝，可期望具有抗氧化及衰老，甚至抗癌功效。

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