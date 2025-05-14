明星足球隊︱鄧兆尊回應成員北上花天酒地傳聞　 爆阿倫阿叻夜晚靜悄悄離隊

【明星足球隊 / 阿倫 / 阿叻 / 鄧兆尊 / 吳家樂】早前，化名B仔的前香港甲組足球員接受網上節目《情感關注組》訪問，聲稱自己曾參與明星足球隊大爆隊中秘聞。其中，B仔透露隊員都趁北上踢波時，出入夜店花天酒地，一些薄有名氣的隊友，在內地不同地區結識「紅顏知己」，每次比賽後小聚。

本身是明星足球隊成員吳家樂和鄧兆尊，日前在自己網上頻道《娛樂好好玩》回應此事。他們坦言有嘗試找出爆料人，但始終沒有頭緒，更指隊中真名成員名叫「B仔，但對方稱未有接受該網台訪問。

明星足球隊︱前甲組球員爆明星隊秘聞 男藝人醉酒得罪黑社會有球員各地藏女友

▲ 自稱前香港甲組足球員的B仔在《情感關注組》受訪爆料。

吳家樂和鄧兆尊聲稱「B仔」所爆全屬「流料」，指曾志偉偶然會帶隊唱卡拉OK，不過只為中場表演的隊員練歌，強調房內沒有「女仔坐枱」，不過鄧兆尊稱：「正所謂單嫖獨賭，聽過未。」又似乎意有所指。

至於被指在內地不同地區結識紅顏知己，鄧兆尊指明星足球隊去的地方大多只去一次或一年只到一次，所以指每處「包養女友」做法不可能，解釋指：「一年去一次幫人養呀？下次去唔知幾年後。」他更形容：「唔乎合經濟原則，下次去唔認得啦。」他還與吳家樂笑指，另一隊由陳百祥領軍精裝足球隊相對較年輕，稱：「睇人腳計喺嗰面發生機會大好多。」

▲ 吳家樂和鄧兆尊在《娛樂好好玩》回應明星足球隊花天酒地的傳聞。

至於有指有隊員酒後失態開罪當地有勢力人士，結果由曾演「韓賓」的演員擺平事件，鄧兆尊表示曾問「韓賓」尹揚明，對方回覆說：「冇咁嘅事。」鄧兆尊更表示：「講樣嘢你聽，有呢啲情況發生都唔會知，坦白講我哋（和吳家樂）喺入面都唔係好top嘅人，係𡃁仔，啲大哥有咩私底下出去玩我哋係唔會理，亦冇資格去理。」

可是鄧兆尊爆料稱：「嗰次真係開小組會議，聽到阿倫或阿叻喺側邊講：『嘩，陣間出去食野味』。我同彭健新一齊，佢話：『有古惑佢哋咬耳仔』，我問：『咩事』，跟住就跟住佢哋。好似拍戲咁，睇住佢哋靜雞雞上咗車，然後我同彭健新坐的士，跟住前面架車，我話唔去，彭健新話『唔怕睇吓啫，睇吓冇事』，你係佢個friend，我𡃁仔嚟，我叫佢睇住我。」

之後二人經過多彎路，沿途燈光漸陰，終於到目的地後嚇鄧兆尊一跳，說：「一間大屋好似別墅，門口掛住隻孔雀，有條鐵鏈綁住兩隻孔雀喺門口，行咗入去真係食野味。」他表示自己沒與趣食野味，直言該次浪費的士錢。

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