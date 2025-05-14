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明星育兒｜有份挑戰健力士鋼琴世界紀錄 康滎舫支持兩子追求演藝夢

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撰文： 梁樂欣

發布時間： 1 小時前

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康滎舫自小便與音樂結下不解之緣。（攝：曾耀輝）

現為藝人、鋼琴家的康滎舫（Lily，前名：康子妮），自小與音樂結下不解之緣，現為斜幹族的她同時擁有音樂老師、演唱會樂手、保險經紀等多個身份，她在音樂路上有不少個人及親子感受。

日前ELEMENTS 圓方舉辦了一場鋼琴馬拉松，逾百位本地專業及業餘鋼琴家，演奏法國傳奇音樂家艾瑞克薩替 (Erik Satie) 的曲目 《Vexations》 840 次。康滎舫便是其中一位現場演奏的鋼琴樂手。

逾百位本地專業及業餘鋼琴家展開長達至少 14 小時無間斷演奏

視音樂為靈魂伴侶

鋼琴馬拉松是音樂界今年的一大盛事，康滎舫表示得悉此消息時心情激動，「第一下聽到的時候已經問可否讓我參與，得悉獲得教授邀請後隨即『Yes』！知道這個活動會創下一個世界紀錄大全，找來了168位鋼琴家參與。雖然我是讀古典音樂岀身，但我完全沒有察覺到Erik Satie的《Vexations》。」

她續說：「對我來說很『Wow』的是人生中竟然可以有機會參與健力士世界大全，是一個很好的里程碑。爸爸、媽媽也會很Proud of我。回想當初小時候要從鋼琴與芭蕾舞之間二選一，她憶述：「其實不知道兩者是甚麼，只知道家中擺放曾為鋼琴老師的姑姐的琴。5歲的我，因此而選擇了學琴，且未知數道自己是否喜歡。」

康滎舫接力在同一座鋼琴上演繹法國音樂家艾瑞克薩替的作品 《Vexations》

她最初視音樂為一個很陌生的朋友。「阿媽逼我每星期見它一次，後來發現很有趣，便開始跟它玩。曾於反叛期以彈琴作發洩之用，音樂漸漸地變成了我的soulmate，是填滿我心靈的一個元素，如果抹去它，我覺得我是不完整。」

從兒子身上學習

作為兩子之母，康滎舫從兒子身上學懂如何欣賞及學習音樂。「弟弟很懂得表達自己，會跟我表示喜歡甚麼聲音，如結他，所以便學習了結他。我曾叫哥哥學琴，因為他耳仔極好，不過他跟我說不學了，一、兩年後也提出要學結他，並用行為告知我不喜歡彈琴，我們的關係曾因此轉差。現在回想，其實我給了他很大壓力，其實每一個人不一定要喜歡某種樂器，學習自己的興趣，才會有動力去追求更多。」兒時的自己曾經常被媽媽追問有否練琴，令她有感歷史重演太痛苦。

（攝：曾耀輝）

從事音樂行業的她，坦言很多人讀音樂卻未必會做這一行。「我絕對相信決心和訓練，是完全地可以放於人生上任何範疇。想要做好一件事，一定要投入，若要有效率地去用每一分鐘，便需要很專注。即是當你做一件事時，可以花一小時去做，也可以先用55分鐘去思考，再用5分鐘去做，想法是一種心態。」

決定了便要負責

對於兒子的未來，康滎舫透露：「哥哥可能嘗試入行，我和他爸爸會盡量幫助他，始終『識人好過識字』。我提醒他不要以為長得高、有『少少樣』便可，因為這行靚仔實在太多，要想想自己還有甚麼方向可以發掘和增強；至於弟弟，則想讀書後回港當樂手。」

她透露長子有意入行當藝人。

她憶述以前的自己也曾面對抉擇：「家人曾帶我到琴行，並指如果我讀音樂，以後便在這裏賣琴。報讀大學時，我是先給家長簽名，再填寫自己想修讀的音樂系，後來他們得悉後，足足3個月沒有理睬我。」她有感而發：「所以現在對於我的小朋友，會希望他們想清楚自己想要甚麼，跟著你要負責任，不可以中途放棄，因為是你選擇的，就要完成它。」追夢，從來不是一種任性，更是影響一生的決定。

次子海外留學經常跟媽媽FaceTime。

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