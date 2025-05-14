  • 31°C
香港時間：2025514日 (三) 14:33

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

自動駕駛試驗｜自動駕駛服務冀以商業應用為目標　陳美寶料一兩年內可在個別社區正式投運

港聞

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

運輸及物流局長陳美寶指，當局期望未來1至2年內，自動駕駛服務可在個別社區正式投入運作。（資料圖片）

政府自2017年起在西九文化區等推行自動駕駛車輛試驗計劃，去年亦實施新的自動駕駛車輛規管制度，讓該等車輛在道路進行更廣泛和更靈活的測試。有議員關注本港無人駕駛技術發展與相關法規的問題，以及「智慧交通基金」計劃的進度。

運輸及物流局長陳美寶今日（14日）在立法會上回應指，截至上月，「智慧交通基金」基金資助項目共13個，涉款約1.7億元，吸引多間科企來港，研發自動車及車聯網相關技術。她指出，目前香港的測試已達高度自動化的駕駛，即是國家及國際標準第四級，與世界各地擁有自動駕駛技術的地區相若。

她並指，在新規管的框架下，本港自動駕駛車輛測試和應用正「提速提效」。運輸署已發出兩個先導牌照予12輛自動車，分別在北大嶼山和西九文化區進行測試。當局正根據測試成果，包括試驗規模從單輛擴大至10輛同時運行，以收集多輛汽車平行行駛的數據；目前機場的試驗路線已擴大，未來計劃在東涌同時進行試驗；計劃於未來5個月內，經運輸署加快審批，批准自動車提升駕駛時速至50公里，並期望未來1至2年內，自動駕駛服務可在個別社區正式投入運作，會以安全為首要原則。

陳美寶指，當局正積極推進其他建議，包括在科技園和大學站之間運行的自動駕駛輕型巴士，以及連接香港國際機場SKYCITY和港珠澳大橋香港口岸島的自動運輸系統。而當局亦有留意到，很多地區已試行將自動車用於客運、貨運等商業用途，政府政府希望參與測試的自動車可在具體商業中應用，規管網約車平台時，或會將考慮自動出租的規管要求等。

香港新方向立法會議員張欣宇問及，當有測試項目的車輛完成測試後，可否申請或使用現有的出租汽車許可證，轉為商用運作載客。

陳美寶回應指，當局並非「為試而試」，而是希望測試車輛能作具體商業應用，亦會以此作為中心思想，當編制路線或部署相關規管要求時，都是希望可以載客為目標。又指，初步希望在部分區內的特定路線作商用，認為測試用無人車轉為無人出租，能夠接駁公共交通系統的第一程及最後一程。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

陳美寶 網絡熱話 運輸及物流局 無人駕駛 運輸署 自動駕駛 機場 西九文化區 東涌 港珠澳大橋

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

脂肪肝｜效果勝慢跑3倍！ 39歲男每日做1種運動　2年減33磅逆轉脂肪肝
脂肪肝｜效果勝慢跑3倍！ 39歲男每日做1種運動　2年減33磅逆轉脂肪肝
中年好聲音3︱肥媽分享《中聲3》鏡頭背後珍貴照片　興奮捉實羅淑佩道謝被回應3個字
中年好聲音3︱肥媽分享《中聲3》鏡頭背後珍貴照片　興奮捉實羅淑佩道謝被回應3個字
修心養性｜黎振燁轉行做演唱會保安獲讚有禮　出軌風波後曾靠積蓄過活專職湊仔
修心養性｜黎振燁轉行做演唱會保安獲讚有禮　出軌風波後曾靠積蓄過活專職湊仔
急症室最長等候時間（05月14日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月14日 時間12:05）
壽司店大叔｜爭鮮阿叔疑不滿壽司店少給豉油辱罵女店員　惹公憤後結局大快人心
壽司店大叔｜爭鮮阿叔疑不滿壽司店少給豉油辱罵女店員　惹公憤後結局大快人心