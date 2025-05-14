自動駕駛試驗｜自動駕駛服務冀以商業應用為目標　陳美寶料一兩年內可在個別社區正式投運

政府自2017年起在西九文化區等推行自動駕駛車輛試驗計劃，去年亦實施新的自動駕駛車輛規管制度，讓該等車輛在道路進行更廣泛和更靈活的測試。有議員關注本港無人駕駛技術發展與相關法規的問題，以及「智慧交通基金」計劃的進度。

運輸及物流局長陳美寶今日（14日）在立法會上回應指，截至上月，「智慧交通基金」基金資助項目共13個，涉款約1.7億元，吸引多間科企來港，研發自動車及車聯網相關技術。她指出，目前香港的測試已達高度自動化的駕駛，即是國家及國際標準第四級，與世界各地擁有自動駕駛技術的地區相若。

她並指，在新規管的框架下，本港自動駕駛車輛測試和應用正「提速提效」。運輸署已發出兩個先導牌照予12輛自動車，分別在北大嶼山和西九文化區進行測試。當局正根據測試成果，包括試驗規模從單輛擴大至10輛同時運行，以收集多輛汽車平行行駛的數據；目前機場的試驗路線已擴大，未來計劃在東涌同時進行試驗；計劃於未來5個月內，經運輸署加快審批，批准自動車提升駕駛時速至50公里，並期望未來1至2年內，自動駕駛服務可在個別社區正式投入運作，會以安全為首要原則。

陳美寶指，當局正積極推進其他建議，包括在科技園和大學站之間運行的自動駕駛輕型巴士，以及連接香港國際機場SKYCITY和港珠澳大橋香港口岸島的自動運輸系統。而當局亦有留意到，很多地區已試行將自動車用於客運、貨運等商業用途，政府政府希望參與測試的自動車可在具體商業中應用，規管網約車平台時，或會將考慮自動出租的規管要求等。

香港新方向立法會議員張欣宇問及，當有測試項目的車輛完成測試後，可否申請或使用現有的出租汽車許可證，轉為商用運作載客。

陳美寶回應指，當局並非「為試而試」，而是希望測試車輛能作具體商業應用，亦會以此作為中心思想，當編制路線或部署相關規管要求時，都是希望可以載客為目標。又指，初步希望在部分區內的特定路線作商用，認為測試用無人車轉為無人出租，能夠接駁公共交通系統的第一程及最後一程。

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