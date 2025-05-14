港鐵故障｜港鐵去年錄5次延誤半小時事故罰520萬　未達回贈門檻料今年無半價車費日

港鐵在「服務表現回贈」機制下，罰款累積滿2,500萬元，港鐵須安排半價車費日。當局指港鐵去年共有82宗延誤8分鐘以上的機件故障事故，當中5宗超過31分鐘，罰款520萬元。港鐵過去兩年港鐵先後舉辦感謝日，料帳戶結餘未達標，今年或不會有「港鐵感謝日」。

運輸及物流局回覆選委界議員簡慧敏書面質詢指，港鐵過去5年共有509次機件故障，導致至少8分鐘延誤，當中40宗超過31分鐘，累計罰款1.67億元。去年則有82宗延誤8分鐘以上的機件故障事故，當中5宗超過31分鐘，罰款520萬。

該520萬元撥款將撥入「服務表現回贈」帳戶當中。按2023年完成檢討後的票價機制，帳戶每累積滿2,500萬元後，港鐵需在特定的周六或周日，舉辦一日半價乘車日回饋乘客。

2022年及2023年港鐵分別被罰款1.03億元及2,500萬元，並先後於翌年舉辦5次半價乘車日，加上去年的520萬元，料帳戶有約820萬元，未達2,500萬元門檻，即今年預計不會有半價乘車日。

另外，港鐵3個月內2度出現工程車事故導致東鐵線服務受阻，簡慧敏關注港鐵在鐵路事故通報機制下的遵辦情況。當局指，根據港鐵公司提供的資料，相關的吊機車和架空電纜檢查機車分別由德國和意大利的生產商供應，亦處於正常資產周期之內。港鐵一向依據供應商的建議制定相應的維修規章，包括安排合適零件及定期維修。港鐵亦設有嚴謹的採購程序，會確保揀選工程車供應商的安排和程序符合有關的採購程序。港鐵正了解事故成因。

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