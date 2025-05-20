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公屋富戶｜港男一家3口月入$5萬加租2.5倍　悲嘆「政府搶錢」上車無望遭鬧爆

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

港男一家3口月入$5萬加租2.5倍，上車無望嘆「政府搶錢！

房委會早前調整公屋富戶規定，將原來的1.5倍至2倍租金，加至2.5至4.5倍租金，而月入逾5萬元的「公屋富戶」，在社交平台分開自己的家庭開支表，擔憂繳交2.5倍的租金後，會加重負擔，斥政府「搶錢」，又指根本無法儲錢支付首期。

公屋富戶｜一家3口月入5萬加租2.5倍 直斥：政府搶錢

有港男於Facebook群組「公屋討論區」以「政府財赤搶錢，房署做幫兇」為題發文，並稱「代朋友問」，指其「朋友」是單親3人家庭，2兄弟與媽媽同住，其媽媽月入1萬5千，而2兄弟則各月入1萬8千元，3人每月入息共5萬1千元。根據房屋署的公屋住戶政策，3人家庭的入息達$49,481至$74,220，而資產限額514,000元，則需繳交2.5倍租金。而樓主的友人剛好達其入息限額，使其租金由原本的4千元，變為1萬元，大呻：

點儲錢畀首期？租金佔入息兩成，點生活？

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校長專訪｜聖瑪加利大幼稚園重生命教育培養好品格　傳統與創新兼備結合AI教音樂

公屋富戶｜網民不表同情：搵得少過你嘅人完全唔使生存！

帖文引來大批網民留言，不少人不但沒有同情，反指「咁多都話生活唔到？咁好多搵得少過你嘅人完全唔使生存！」、「你係認真問？你真係香港人？」、「就算一萬蚊租，每人都係承擔三千三，每人仲有萬幾蚊洗，仲嘈啲乜」、「5萬收入，交1萬租有咩問題」、「3個人搵5萬幾仲想霸住公屋，你知唔知幾多窮人排緊隊等上樓，你仲好意思問」。

香港房屋委員會最新的富戶政策入息及資產淨值限額已於2025年4月1日生效點擊大圖即睇限額：

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公屋富戶｜港女憂父母離世獲保險金 恐超資產限額失公屋

早前，有港女在網上發文求救，指自己年逾50，與80多歲至90歲的父母同住，而他們同樣購入人壽保險，憂他們離世後自己獲得保險金，致超出資產限額而失去公屋。她表示自己是獨生女，由細到大都有買保險，但近日擔心如果日後父母百年歸老，遺下保險金，加上自己保險現金價錢和儲蓄，合共已經少許超出房署的資產限額，擔心「到時會怕冇咗間公屋」，在網上發文應如何做。

延伸閱讀：公屋富戶｜港女憂父母離世獲人壽保險金　恐超資產限額或失公屋【附房署條例】

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