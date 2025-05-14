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減肥大作戰｜302磅肥仔拍減肥片爆紅　1年怒減151磅竟撞樣「彭于晏」！【多圖】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

AI 摘要
  • 300磅肥仔成功減肥變型男
  • 減肥後外貌激似彭于晏
  • 體重回升但肌肉量驚人

【減肥／彭于晏／肥仔／健身】日本一名300磅肥仔5年前在YouTube開始拍片記錄自己減肥的心路歷程，成功1年激減逾150磅，如同減走半個自己。而減肥成功後，他由毒男蛻變成靚仔，甚至撞樣「彭于晏」！

這名34歲來自日本沖繩的網紅Ruibosu（ルイボス）在2019年疫情期間開始減肥，開設InstagramYouTube頻道定期上載影片記錄瘦身過程。Ruibosu曾接受媒體訪問時透露，自己從小就很胖，在28歲那年，當年他身高170厘米，體重卻逾300磅，體脂率高達42.9%。

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減肥大作戰｜被陌生人冷待揶揄 曾對世界失去希望

當時他走在街上時，經常被陌生人無故嘲笑和批評，指他的存在令人感到噁心，又指「肥人不應該出街」之類傷人的說話，讓他非常自卑和抑鬱。高中時，曾經與心儀女生和友人外出用餐，豈料聽到友人因為他肥胖而中傷他，讓他非常痛心。直到5年前疫情期間，身為普通打工仔的他因為在家工作，而開啟減肥的契機，化悲憤為動力下定決心要從137公斤（約302磅）開始減肥。

我發誓這是人生最後一次減肥，不成功絕不罷休。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜濕疹發作痕癢難止　中醫教3大天然止癢法　２類水果易誘敏感忌食

僅僅1年時間，他以每月瘦5公斤為目標，3個月後減至108公斤，最終用1年時間由將近140公斤減至68.5公斤（約151磅），整整是半個自己的重量。除了身形上的變化外，他瘦下來後長相激似「彭于晏」，雙臂爆肌完全脫胎換骨成了第二個人。

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減肥大作戰｜坦言：減肥後世界改變了

減肥成功後，他直言走在街上，陌生人對待他的態度完全180度轉變，他形容「減肥後世界改變了」，再沒有被冷待或受白眼。但他慶幸自己的努力得到了大家的認同，但他始終認為，因為外表而歧視別人是不可接受的。

減肥大作戰｜體重回升至200磅 公開In body揭肌肉量驚人

他近日（3日）在YouTube頻道上載影片，公開最新體重和體脂檢測結果，體重雖然回升至90.5公斤（約200磅），但絕大部分是來自於肌肉的重量，他肌肉量驚人高達66.8公斤，而體脂卻僅有19.8公斤。他在短片中亦笑指自己難抵美食誘惑，故在新一年除了會好好管控飲食外，亦會繼續健身減肥，鍛煉身體。

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