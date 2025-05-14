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影帝爸爸｜63歲吳鎮宇回春20年與BB溫馨互動　曾遭兒子貼「遺照」怒斥：小孩子瘋言瘋語

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 45 分鐘前

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吳鎮宇最近狀態回勇，還慈父上身跟BB有溫馨互動！

【吳鎮宇/星二代/兒子吳費曼】63歲吳鎮宇樣子「Cool爆」，予人火爆感覺，但原來私下也有親民一面，日前他被媽咪級粉絲集郵，這位媽咪還帶同約1歲兒子跟鎮宇合照，照片中的鎮宇一臉慈父樣，跟BB有可愛互動，可見哄小孩有一手！不過對住正值青春期的兒子吳費曼，鎮宇就似乎「無晒符」，試過被兒子惡搞貼「遺照」，令他忍不住發火公開教仔！

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影帝爸爸｜吳鎮宇於內地拍劇被野生捕獲

貴為影帝的吳鎮宇與太太育有一子吳費曼（Feynman），兩父子早年參加真人騷節目《爸爸去哪兒2》大受歡迎，在內地知名度極高。近年他也長駐內地吸金，最近去到內地柳州拍攝網劇《蟬》，期間多次被網民捕獲，日前有網民成功集郵，並在社交平台分享：「非常幸運能夠見到吳鎮宇老師！ ！ ！沾了兒子的光還能一起合影了，兒子還跟吳鎮宇老師搭戲了！ ！ ！太開心了，吳鎮宇老師人真的好好，真的很平易近人！ ！ ！」

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影帝吳鎮宇｜露出慈父樣拖實1歲BB

這位集郵粉絲帶同約1歲兒子跟鎮宇合照，見到鎮宇罕有露出慈父笑容，其中一張照片他跟這位小孩站在樓梯上，鎮宇溫柔地拖住小孩的小手，生怕剛學走路的他會跌倒，足見鎮宇十分愛錫小朋友，打破幕前惡樣形象。最讓人驚訝的是，鎮宇看起來狀態極佳，他剪了一頭清爽短髮，穿上裇衫西褲相當醒神，而且皮膚極光滑，看起來回春至少20年！

網民看過照片後也紛紛留言讚他Keep得好：「怎麼越來越年輕了我去，不說這誰能看得出來是63歲的人。。。」、「吳老師越來越年輕」、「我還以為45」、「吳老師看起來不到40」。

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影帝爸爸｜吳鎮宇曾被兒子貼「遺照」嬲到震

照片中一副慈父樣的鎮宇，其實現實中的確是一位好爸爸，對兒子吳費曼疼愛有加，不過費曼今年已16歲，正處於青春期，因此有些反叛行為難免會激到爸爸「紥紥跳」，他去年曾貼出爸爸的黑白「遺照」，並寫上「永遠懷念」，那一次除了引起網民熱議，也令鎮宇罕有對兒子動肝火。

鎮宇公開留言怒斥兒子：「我家兒子，吳費曼最近又出現在微博，頻上熱搜，當然小孩子的瘋言瘋語，大家也會一笑而過，但作為家長的我，發現有一點是要教育一下的，就是不能用微博來刷存在感，為博取別人的眼光而活，是一個可悲的活著！」但當時評論區卻一面倒為費曼說話，笑求鎮宇不要打兒子之外，還大讚費曼有幽默感。

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