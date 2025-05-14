五月天演唱會｜名人爭相入啟德朝聖　阿信學用廣東話講：點解我唔係李嘉誠！

連李嘉誠都去看五月天《#5525回到那一天25周年巡迴演唱會香港站·展新啟航版》！

阿信以前在演唱會上常講一句他所學的廣東話：「點解我唔係李嘉誠。」結果李嘉誠今次真的去看五月天，如果五月天早知道誠哥也來了，我想阿信一定會再講多次「點解我唔係李嘉誠？因為真正的李嘉誠來了！」哈哈！

我是看5月8日的第一場，那場阿信在台上多謝任賢齊大哥去支持他們，其實每日都有很多圈中人和名人去這新的場館欣賞演唱會，見到一些朋友社交平台寫上：「今日到我去睇五月天啦！」我也是第一次到啟德5萬人場館看演唱會，很多安排對我來說也很新鮮，例如：不能帶長遮，水樽不能有蓋！而眼見最多要放棄的個人物品是水，可能你會問：不能帶水進場？很簡單就是要你入去買飲品和小吃。

▲ 之前跟五月天在後台合照。

水和茶承惠約30元，奇怪的是買好後，售賣處會將樽蓋拿掉，其他飲料就用開蓋的罐盛載。這個規定大家都會想到結果，就是很快有觀眾會倒瀉水，一如所料身邊附近已經有幾個。

未去啟德前，我也有到國內一些4萬人的體育場工作，一定會發生的問題：回音很大，坐很後的觀眾聽得辛苦。聊天的時候請教五月天成員，他很快解答我的問題，說只要音樂聲浪大，就會蓋過回彈來的聲音，所以阿信講說話有很大的回音，但唱歌時又不發覺。

說真的我不太喜歡到這樣的場地看show，因為製作費高了，票價也比以前提高了，無形加了一倍價之餘，用紅館最貴票的價錢，現在只能坐中間，大家要看LED，如果不是看氣氛，萬人大合唱之類，也很能難吸引我。

雖然我不喜歡在這裏看演唱會，但總要為這個暫為全亞洲第一、全球第二大的主場館驕傲。這個新地標以「東方之珠」為設計主調，立面外牆由2.7萬塊三角形鋁質面板拼合而成，可以隨着光綫變化折射出紫、藍或銀白等多種色彩，具備隔音規格的開合式上蓋演出場地。

原文刊經濟日報副刊專欄:全「誠」五月天!

