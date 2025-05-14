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聯合醫院擴建｜新大樓料延至明年中分階段啟用　盧寵茂：與施工限制及承建商表現不如理想有關

港聞

發布時間： 1 小時前

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醫務衞生局局長盧寵茂回應議員質詢。（朱永倫攝）

聯合醫院自2015年起展開擴建及重建工程，惟相關工程較原定2024年完工有所延誤。醫務衛生局長盧寵茂今日（14日）回應議員口頭質詢時表示，預計聯合醫院新的日間醫護大樓工程將於今年年底內逐步完成，可望最快明年中起分階段投入服務。

對於工程延誤，盧寵茂解釋指，由於聯合醫院在工程期間，仍需要保持臨床運作，而新擴建大樓需要銜接現有大樓，形容醫院及地盤兩者共存相當困難，包括醫院運作受影響，工程亦要因應醫院服務作出調整，影響施工進度。

他又指，工程受環境所限制，由於醫院空間及車輛進出通道有限、工程龐大且複雜，而且醫院座落於舊區，而鄰近的斜坡位置及地下公共管道多須改道，令設計不時要作出修改。而新冠疫情及惡劣天氣，亦同時影響整體工程的進度。

此外，盧寵茂表示，承建商及工程顧問表現不如理想，醫管局曾多次敦促追趕進度，2022年起共發出139封書面提醒及警告，並就著不滿意表現向承建商及工程顧問，分別發出9份及5份不良表現報告；若發現有設計或施工安排不當而導成延誤，醫管局會按照合約跟進。

盧寵茂又指，當局將汲取經驗，日後發展計劃時，會盡量爭取在醫院鄰近的空置用地進行，減少對原有醫院運作的影響，提升重建效益，例如聯合醫院要作進一步擴建，就會研究使用相鄰的遊樂場用地作調遷空間。他強調，政府在完成檢視後，會適時公布第二期發展計劃的詳情。

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