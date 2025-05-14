招商引才｜投資推廣署今年首4個月吸223間海內外企業來港　金融創科行業居多

今年首4個月，投資推廣署共協助223個內地和海外企業來港開設或擴展業務。首五大來源地為內地、美國、日本、英國和新加坡；首五大行業是金融服務及金融科技行業、家族辦公室、創新及科技行業、旅遊及款待行業及消費產品行業。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

陳百里：超過四分一有意在港設總部

今日（14日）立法會大會上，商務及經濟發展局副局長陳百里表示，今年一月至四月期間，投資推廣署共協助了223個內地和海外企業，較去年同期增長13%。有關企業預計在設立或擴展業務的首年，帶來直接投資額逾223億元，並創造超過4900個職位，而當中超過四分之一表示在香港設立國際或地區總部。

今年首四個月 各項人才收4.5萬宗申請

招攬人才方面，今年一月至四月期間，各項人才入境計劃共收到超過4.5萬宗申請，當中超過3.5萬宗獲批。此外，人才辦線上平台已處理超過4.1萬宗查詢，主要涉及人才計劃、簽證及求職等事宜，並已轉介約1.2萬宗支援服務要求。

議員倡針對穆斯林文化制定差異化政策

金融界議員陳振英關注，首五大引進外資的來源地市場不包括中東，又指穆斯林宗教文化或與香港法律法規不同 ，詢問局方會否針對中東宗教文化及法律，制定差異化政策。

陳百里表示，去年協助的539間來港企業中，有66間來自「一帶一路」沿線國家，當中15%來自中東市場；至於兩地經貿量，相比2023年，2024年有9.2%的增長。他認同應有更多針對性政策。

陳百里：內企「出海」需求、海外企業避險 為港帶來很大機遇

選委界議員蘇長荣引述投資推廣署署長早前指「關稅戰對香港有危亦有機」，詢問本港將有何機遇。陳百里表示，關稅戰下，更多內地企業更加積極地「走出去」，這些「出海」需求為香港帶來很大機遇；又指海外的企業、資金需要做避險工作，政府將進行有相關工作吸引他們進入香港。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】