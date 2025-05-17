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暑假遊學團推薦2025｜5萬元體驗劍橋牛津大學生活　免費到北京做太空人＋赴非洲看動物大遷徙

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 2025/05/17 09:00

最後更新： 20 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 艾威 結業潮 中年好聲音3 中一入學 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

若家長們仍煩惱為子女準備什麼活動，TOPick精選了部分暑假海外遊學團讓大家參考。

【暑假遊學團2025/暑假遊學團推薦/牛津大學/劍橋大學/太空人】暑假又到喇！若家長們仍煩惱為子女準備什麼活動，TOPick整理部分海外遊學團讓大家參考，包括到英國名校當「大學生」、到非洲觀看動物大遷徙、免費到北京一嘗做「太空人」滋味，或近一點可到廣州黃埔軍校，學習自律自理等，立即看報名及詳情啦！

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偉大媽媽｜張慧儀領養心臟病兒感受沒血緣真愛　從未聘外傭親自照顧養子：我感到驕傲

暑假遊學團推薦2025｜1&2.英國名校探索營

有意到英國升學，或一直嚮往英倫生活的中學生，趁悠長暑假可到當地顯赫學府劍橋大學或牛津大學，做兩星期的劍橋、牛津「大學生」，嘗試像真正的高等學府尖子一樣，在古樸幽靜的校園享受輕鬆的學習英語氛圍。

同時，遊歷劍橋、牛津不同學院、各個著名地區如溫莎堡、大英博物館、肯辛頓宮、白金漢宮等景點，深入探索英國濃郁的書卷氣息及學術氛圍。以及在每周不同的學習主題，與同輩討論各個議題，提升英語溝通能力、團隊合作和改善匯報技巧。

劍橋大學英語研習營 
日期：2025年7月19日至8月4日
內容：入住劍橋大學其中一所最古老的研究生學院；在指定日子半天分別參加英語課程，以及參觀劍橋大學植物園、劍橋三一學院等，部分日子全天會到白金漢宮、泰晤士河、溫莎堡等名勝觀光。
年齡：13-17
費用：$54,990
詳情：相關網頁
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牛津大學英語探索營
日期：7月21日至8月6日
內容：入住牛津大學早期僅有的學院St. Hilda’s College，除在當地參與語文水平測試、課程簡介及英語課程，亦會參觀牛津城堡監獄、大英博物館、肯辛頓宮等。
年齡：13-17
費用：$48,990
詳情：相關網頁

暑假遊學團推薦2025｜3.非洲觀看動物大遷徙

若希望子女輕鬆一點，可以選擇戶外學習，到非洲肯亞觀賞動物大遷徙、與專家交流了解氣候變化對生態系統的影響、認識保護野生動物、學習水資源管理等。

小朋友亦可親身實地考察，觀察不同地區的生態變化，到與當地兒童護理中心參與義工服務。同時可與Masai部落互動，學習他們的手工藝、舞蹈和傳統習俗。

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肯亞野生動物氣候變化之旅
日期：2025年7月18日至8月1日
內容：入住接待家庭，到非洲觀看野生動物及氣候變化學習、到當地兒童護理中心進行義工服務、參與Masai部落手工藝、舞蹈和傳統習俗體驗。
年齡：抵埗時年滿14-19.5歲
費用：$30,000（不包括機票，參加者需自行於指定日期抵達指定機場集合
詳情：相關網頁

暑假遊學團推薦2025｜4.免費太空人體驗營

近年航空大熱，康文署與香港中華總商會合辦「少年太空人體驗營2025」，將挑選30名中學生，全額資助前往北京、酒泉等地，參加航天員體驗課程，學習天文和航天知識，親身體驗太空人訓練、與中國航天員會面、參觀航天天文設施等。

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少年太空人體驗營
日期：2025年7月25日至8月2日
內容：由每間學校提名2名學生，經過3輪面試甄選後，30位中學生可親身到北京體驗太空人訓練、與中國航天員會面、參觀航天天文設施、學習太空科學和航天科技知識等。
年齡：年滿12歲
費用：全免
詳情：相關網頁

暑假遊學團推薦2025｜5.英國機械人創作研學營

幾乎所有本地中、小學均將STEAM課程，設為興趣班或常規課程，若小朋友對STEAM充滿濃厚興趣，可考慮暑假到英國「進修」製作機械人等相關知識。

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機械人創作研學營
日期：2025年7月19日至8月4日
內容：入住英國傳統男女子寄宿學校，參與由英國機械人學院設計的課程，深入研學編程、工程學及物理學等機械人設計製作基本原理，同時參觀巨石陣、古羅馬浴池等景點。
年齡：8-12歲及13-17歲組別
費用：$41,990
詳情：相關網頁

暑假遊學團推薦2025｜6.黃埔軍校學自律自理

不少家長努力培育子女能「6C」能力，即Content（內容）、Critical thinking（批判思考）、Communications（溝通）、Creativity（創意）、Cooperation（合作）和Confidence（自信），同時希望他們擁有生活自理、學習自律的習慣。

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廣州黃埔軍校夏令營
日期：2025年7月6日至8月23日期間
內容：設有7、14、21及28天的訓練營，訓練小朋友的野外生存自救技巧、軍事裝備體驗、感恩教育學習等。
年齡：6-16歲
費用：人民幣3,680至9,680元（約港幣3,987元至10,488元）
詳情：相關網頁

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