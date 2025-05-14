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元朗私家車截小巴｜紅Van遇襲撞車逃去　警共拘4人

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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元朗5月10日私家車截停小巴事件，警方調查指小巴司機因駕駛態度問題與其他人爭執。（曾秋文攝）

上周六（10日）元朗大棠路有私家車截停小巴，數名男子以硬物襲擊，小巴撞開私家車後離去。警方今日（14日）尋回涉案小巴和私家車，並拘捕4名涉案男子，包括小巴司機。

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警方偵破一宗涉及小巴司機爭執的企圖傷人及刑毀案，元朗警區反三合會行動組高級督察葉穎豪今日（14日）表示，在5月10日上午10時50分接報，指一輛私家車在大棠路往大棠方向近水蕉新村路交界，截停一輛小巴，數名男子從私家車落車，並與小巴司機理論，期間小巴突然向前駛及倒車兩次撞向私家車，當中一名男子以硬物擊小巴車身3次，小巴則沿大棠路往元朗方向逃去。

調查發現涉案小巴司機與同一小巴線的司機在較早前因駕駛態度問題發生爭執，因而數名人士在案發時乘坐私家車在上址截停小巴，期間還有人懷疑情緒失控蓄意撞向私家車。

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警方其後在大堂大樹下西路和十八鄉路尋回涉案小巴和私家車，並在元朗和天水圍拘捕3名男子和1名非華裔男子（17至41歲），當中包括涉案小巴司機，涉嫌「企圖傷人」，現正被扣留調查。另外3人是私家車司機和乘客，涉嫌「刑事毀壞」，已獲准保釋候查，調查仍然進行中，不排除再有人被捕。

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