拍賣專家專欄｜閱讀何紀嵐水墨藝術意象　作品三大元素易獲本地藏家喜愛

上月底除了忙於拍賣外，也抽空看了在中環藝穗會舉行的《寫意一黑︰何紀嵐水墨意象》展覽。何紀嵐（Eric）是嶺南畫派大師何百里的公子，他的作品自我風格強烈，與其父畫風截然不同。

我入行以來，認識何氏父子已十餘年，但對Eric作品的認知，一直只停留在歷來我們公司曾經拍賣過的作品，而且大多數是《香港格式》系列和《深黑印象》系列。

這兩個系列很多時候都是描繪風景，尤其《香港格式》是大家非常熟悉的香港城景和街景，色彩豐富，裝飾性較強，較易獲得香港本地收藏家和市場所接受。本次展覽有機會得睹其他系列作品，我特別喜歡其中兩幅近作《意遊江南》和《都市影像》，帶給我的共鳴則完全不同。

▲ 何紀嵐作品。（圖片由作者提供）

江南給我的第一個藝術聯想，是吳冠中江南水鄉題材的一系列作品。風格上雖然完全不同，但Eric利用墨色綫條和板塊組成的《意遊江南》，當中純粹的黑和白強烈對比，正正好像在參觀一間間江南水鄉的黑瓦白牆房子一樣。

▲ 何紀嵐作品。（圖片由作者提供）

《都市影像》則是一幅更有趣的抽象作品。參觀期間，我問Eric畫的是甚麼？他說，可以想像是以鳥瞰式俯瞰高樓大廈的感覺。對我而言，這件作品好像一幅太極圖，外圍的墨好像能夠流動一樣。顏色和鳥瞰式構圖，則令我聯想起台灣建築設計師、藝術家陳其寬的作品。這或許是Eric在加拿大留學讀藝術系和設計系所受的影響。

▲ 何紀嵐作品。（圖片由作者提供）

Eric的作品整體看起來很當代，但當中顯現出一些東方文化元素，而這正正就是其水墨藝術的美妙之處，既符合現代人的審美，又承載着中國水墨藝術豐富的文化思維和深厚的東方哲學底蘊。

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本文原刊於《香港經濟日報》副刊，題為《閱讀何紀嵐水墨意象》；作者譚又維現任佳士得香港中國書畫部專家兼助理副總裁，在拍賣行業工作超過10年。

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