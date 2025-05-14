特首訪中東｜李家超：香港與科威特達成24項合作備忘錄和協議　涵蓋貿易、投資推廣、航空等

特首李家超繼續中東訪問，他今日宣布，連同昨日簽署的兩份合作備忘錄，香港與科威特達成合共24項合作備忘錄和合作協議，涵蓋貿易與經濟、投資推廣、金融服務、航空與海事、高等教育、法律專業、體育等領域。

機管局將與科威特航空簽署新諒解備忘錄 提升兩地航空連繫

李家超出席在當地舉行，由特區政府和香港貿發局主辦、科威特直接投資促進局和科威特工商協會協辦的高層商務午宴，致辭表示兩地海關將啟動各自「認可經濟營運商計劃」的相互認可談判，為企業創造更暢通的國際商貿環境。香港機場管理局與科威特航空簽署新備忘錄，提升兩地航空連繫，推動人才培訓。

他說：

鑑於來自中國內地和世界各地企業和投資者，都在全球經濟形勢不明朗的時期尋求一個金融避風港，香港正蓬勃發展，並且熱切期望與作為我們合作夥伴的你們攜手合作。



他透露，港府正考慮在海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）地區開設第二所香港經濟貿易辦事處，相信香港與GCC持續增長的貿易與投資合作，將有助推動兩地未來達成自由貿易協定。

▲ 李家超晤科威特直接投資促進局。（李家超fb圖片）

李家超：雙方在證券市場、資產及財富管理領域 合作前景廣闊

李家超今日與科威特直接投資促進局會面，深入了解科威特自由貿易區的運作。他在社交媒體說，香港是國際創科中心，樂意與對方探討如何攜手推動科技發展與創新合作。香港作為國際金融中心，在綠色金融領域發展迅速，去年香港安排的綠色與可持續債券總額達430億美元，規模冠絕亞洲市場，可為科威特發展綠色能源等新興產業提供有力支持。他認為，雙方在證券市場、資產及財富管理等金融服務領域的合作前景亦十分廣闊。

面對當前全球經濟的不確定性，李家超認為，加強戰略合作、深化互信關係尤其重要。他相信，會面將為兩地長期合作奠定堅實基礎，進一步推動雙方關係邁向新台階。

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