守護家人最佳禮物 FWD定期人壽 為摯愛籌劃未來

在忙碌的都市生活中，我們習慣以不同方式表達對家人的愛。或許是下班後繞道買一杯家人喜愛的飲品、週末相約外出享受天倫之樂，又或是傳送一條溫暖的訊息表達關心。這些生活中的點滴都是愛的體現。然而，除了這些即時的表達方式外，大家會否考慮更長遠的方案，為摯愛家人建立穩固的保障網？

回想生命中的重要時刻，我們總是想用特別的方式表達心意。可能是看到孩子在校際比賽奪冠時的燦爛笑容，為他們準備豐富獎勵；又或是發現父母關節勞損，為他們添置按摩椅紓緩疲勞；在結婚週年為伴侶挑選心儀已久的禮物。這些溫馨時刻固然珍貴，卻無疑只是短暫的歡樂。假如能在日常關懷以外，再送上一份具有持久價值的禮物，相信更能體現那份深摯的愛意。

零儲蓄成份 總賠償金額高達2,400萬港元¹

人生無常，沒有人能預知未來。正因如此，及早為家人準備一份周全的保障，不但是負責任的表現，更是充滿智慧與遠見的選擇。而觀乎市面上林林總總的保險產品，富衛的自主保（升級版）定期保障計劃正好能夠滿足現代家庭的需要，助大家實現愛與關懷的承諾。

在規劃家庭保障時，預算往往是首要考慮因素。上述的定期人壽採用零儲蓄成份的設計，讓投保人能以相宜的保費獲取更高保障。這項特點特別適合想以有限預算獲取最大保障的年輕家庭，讓大家無需承擔過重的經濟負擔，同時又能為家人準備充足的保障。

當然，保險產品最重要的莫過於保障範圍。自主保(升級版)定期保障計劃的「特等級別」總賠償金額最高可達總投保額的300%，遠超市場上一般只提供100%保障的同類產品，總賠償金額高達2,400萬港元的保障¹，乃網上定期人壽保險總賠償額No.1⁺，在不幸發生時為家人提供強大的財務支援。值得一提的是，被保人更可在保單生效期間享有高達1,600萬港元的預支身故權益²，讓摯愛能在最需要的時候得到適切的支援。

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為「禮物」靈活加碼 滿足人生不同階段需要

人生每個階段總有不同需求，可能是孩子即將升讀大學，需要更多教育經費；或許是父母步入晚年，要有更多醫療保障；又或是家庭添丁，想為新生命做好準備。自主保（升級版）定期保障計劃提供增加保障額的選項，而且無需額外核保，讓投保人能因應人生階段的轉變靈活調整保障水平。

此外，上述的定期人壽彈性同樣體現在續保選項上。計劃提供每年及每十年兩種續保方案，讓投保人能按個人財務狀況作出最適合的選擇。選擇每十年續保的客戶更可避免短期內的保費調整，讓理財規劃更具預算性。

為幫助投保人延續這份愛意，避免投保人因失業或一時「手緊」而無法續供保險，計劃更設有失業保費豁免權益，若投保人不幸失業，可獲得長達一年的保費豁免，確保保障不會因暫時的經濟困難而中斷。

保險不只是一紙合約，更是一份充滿愛與關懷的承諾，能確保年邁父母安享晚年，讓配偶維持原有的生活質素，支持子女繼續追尋理想。即使投保人無法親身陪伴，這份保障仍能持續守護著家人，讓他們感受到那份永不褪色的愛意。

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受條款及細則約束。實際保費折扣請參考富衛人壽保險（百慕達）有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司）（「富衛人壽」）網上保險平台優惠之條款及細則。

上述FWD定期人壽，即自主保(升級版)定期保障計劃，由富衛人壽承保。產品資料不包括保單的完整條款，保障權益、不保事項、主要產品風險及其他詳情，請參閱富衛人壽網站、相關產品小冊子及保單條款。以上金額均以港元計算。投保前，請確定您已明白相關產品的特點，並符合您的需要。

⁺於2025年4月由富衛與本港主要保險公司之定期人壽保險所作出的比較，只有富衛自主保(升級版)定期保障計劃可提供高達HK$2,400萬總賠償金額。

¹假設被保人的投保額為HK$800萬，若被保人因特定事故而導致意外身故，富衛將支付：a) 總投保額100%的身故權益；加 b) 總投保額100%的額外意外身故權益；加 c) 總投保額100%的雙倍賠償權益。總賠償金額高達總投保額的300%，即HK$2,400萬。有關賠償需符合指定情況之身故，只適用於自主保(升級版) – 特等級別，詳情請參閱保單條款。

²當自主保（升級版）生效時，如被保人經註冊專業醫生證明非常可能於12個月內身故，而此證明受富衛人壽接受，預支身故權益將支付予保單權益人。就每名被保人在所有富衛人壽發出的保單所支付的預支身故權益上限為HK$16,000,000。此權益一經向保單權益人支付，投保額及保費將相應調低。如投保額在支付預支身故權益後變為零，基本計劃（及享悅人生增值保障，如有）將會終止。預支身故權益在某些情況下將不適用，詳情請參閱不保事項及保單條款。

以上內容由富衛金融有限公司（牌照號碼：FA2568）（「富衛金融」）贊助刊登/提供，富衛金融為富衛人壽委任的保險代理商。此廣告僅旨在香港使⽤，並不能詮釋為在香港境外出售、遊說購買或提供富衛人壽的保險產品。本推廣的銷售及申請程序必須在香港境內進⾏及完成⼿續。

（特約）